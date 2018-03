Cote d'Ivoire: Fête des rameaux 2018 - Les chrétiens miment l'entrée triomphale de Jésus Christ à Jérusalem

Soutenir les startups, investir dans l'éducation, promouvoir le leadership féminin et améliorer le… Plus »

Elle aura comme temps forts le jeudi saint, marqué par l'institution de l'eucharistie (la communion) et du sacerdoce ministériel (l'institution des prêtres). Il y a aussi le Vendredi Saint, jour du Chemin de croix en souvenir de la passion et la mort du Christ à Golgotha et la Pâques, qui célèbre sa Résurrection : la victoire de la vie sur la mort. Des processions, des prières, des messes, des veillées, des célébrations de mariages et de baptême meubleront ce temps de Pâques entamé depuis le 14 février dernier par le mercredi des Cendres.

A la paroisse Saint Mathias de Yopougon Attié, c'est par une procession, rameaux en main et chantant, que les fidèles, de rouge vêtus, ont rallié Saint Mathias. En fanfare, ils ont chanté le traditionnel cantique "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des Cieux... ", comme dans les Saintes Ecritures dans l'Evangile de Matthieu, chapitre 21, verset 9, au sujet de cet évènement. S'appuyant sur ces textes, l'Abbé Thierry Mobio, Curé de la paroisse Saint Mathias, a exhorté ses fidèles à s'inspirer de la vie de Jésus Christ qui a « donné sa vie pour que chacun, même s'il meurt, ait la vie éternelle ».

