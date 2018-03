L'alliance ethnique des peuples Agni et Baoulé est au cœur de la 5ème édition de « Paquinou du Bélier 2018». En prélude aux festivités proprement dites qui se dérouleront du 29 au 31 mars prochain à la place JeanPaul 2 à Yamoussoukro, un pré-colloque s'est tenu à Abidjan le lundi 26 mars.

Autour du thème « Alliance ethnique séculaire AgniBaoulé : Quelles leçons pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ? », ce pré-colloque a réuni des universitaires, des experts de la tradition, des hommes de média et des organisations de la société civile. L'objectif, selon M. Yéboué Pascal, commissaire général de Paquinou du Bélier, « c'était de réfléchir sur les origines de cette alliance pour qu'elle soit revivifiée pour servir d'exemple d'instrument de prévention et de résolution de conflits centré sur la culture des peuples ivoiriens ». Les travaux de ce pré-colloque serviront de boussole pour le colloque des chefs traditionnels qui aura lieu le vendredi 30 mars 2018 à Yamoussoukro.

Pour Augustin Thiam, gouverneur du District autonome de Yamoussoukro représentant le Premier ministre Jeannot Kouadio Ahoussou, «les alliances traditionnelles participent à la consolidation du tissu social et de la paix, nécessaire à tout développement économique». C'est pourquoi, il a dit compter sur les réflexions des intervenants à ce pré-colloque pour fournir les arguments nécessaires aux autorités pour faire la promotion des alliances ethniques.

Revenant sur les festivités de Paquinou du Bélier 2018, le gouverneur Thiam, par ailleurs vice-président du comité d'organisation, a révélé que cette 5ème édition sera rehaussée par la présence effective de la Reine Mère des Baoulé. D'où son appel à la communauté baoulé sur toute l'étendue du territoire national afin qu'elle converge vers la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour réserver un accueil chaleureux au peuple frère Agni, invité spécial de cette édition. Mais, a souligné Augustin Thiam, « Paquinou n'appartient plus uniquement au peuple Baoulé». D'où son invitation à toute la population ivoirienne à Paquinou du Bélier 2018 à Yamoussoukro.

Au nom des peuples Agni de l'Indénié Djuablin et du Sud Comoé, le Dr Aka Aouélé, président du Conseil régional du Sud Comoé, a salué l'initiative de l'organisation d'un pré-colloque et d'un colloque sur l'alliance ethnique des peuples Agni et Baoulé et sa contribution à la paix en Côte d'Ivoire. « Des travaux dont les réflexions proposeront des pistes réalisables d'amélioration de notre alliance dont les termes et le contenu paraissant pour beaucoup d'entre nous, et encore pour les générations à venir, un mystère tant les sachants se raréfient alors que les contrevérités s'enracinent profondément», a ajouté Dr Aka Aouélé, avant d'annoncer que « dès le jeudi 30 mars 2018, les peuples Agni conduits par plus de 200 chefs traditionnels inonderont Yamoussoukro en territoire conquis.

Pour donner une coloration particulière à ce 5ème Paquinou du Bélier 2018, placé sous le haut patronage du président Henri Konan Bédié et le parrainage du vice-président Daniel Kablan Duncan. Notons que les éditions précé- dentes de Paquinou du Bélier ont eu pour invités spéciaux, les peuples des régions de la Bagoué, du Tonkpi et du Tchologo. Car, comme le répète sans cesse le ministre d'Etat Ahoussou Kouadio Jeannot, initiateur de Paquinou du Bélier, «l'événement vise à rechercher la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire»