Cote d'Ivoire: Lutte contre la fraude transfrontalière - Le bureau de douane de noé a son scanner

La douane ivoirienne vient de consolider son arsenal logistique pour la traque contre la fraude et autres trafics transfrontaliers. Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a procédé samedi dernier à l'installation du site du scanner du bureau des douanes de Noé.

Ce scanner complète à deux les nouveaux équipements à rayon X, en plus de celui de Ouangolodougou qui attend d'être mis en service. Ajouter à cela, les deux scanners mobiles à rayon X, déjà opérationnels du Port d'Abidjan et du port de San Pedro. Selon le directeur général des douanes, le Colonel-Major Da Pierre Alphonse, ce site de scanner permettra de procéder à des contrôles non intrusifs. « Ces sites scanners constituent des guichets uniques des opérations de dédouanement. C'est un gage de célérité, de fluidité et de réduction de coût », a-t-il salué.

De façon spécifique, le directeur général des douanes a souligné que le nouveau site scanner permettra au bureau des douanes de Noé de rafler, encore cette année, le prix du meilleur Bureau des douanes de Côte d'Ivoire. « Avec l'installation du site scanner de Noé, le bureau des douanes de Noé vient de bénéficier d'un renforcement exceptionnel de son dispositif opérationnel, ce qui devra se traduire par une amélioration continue de ses performances, chose qui semble être nettement à sa portée, d'autant qu'en 2017, il s'est brillamment illustré en tant que meilleur Bureau des Douanes de Côte d'Ivoire », a-t-il fait savoir.

Mais au-delà de Noé, c'est toute l'administration douanière qui est appelée à améliorer sa performance. A cet effet, le Colonel Da Pierre Alphonse s'y est engagé. « Nous entendons mettre un point d'honneur à relever les défis qui sont les nôtres. Il s'agira pour moi et mes collaborateurs, d'appliquer diligemment, non seulement le plan d'action gouvernementale, mais également de mettre en œuvre en interne, un management pro-actif permettant de tirer le meilleur profit des équipements ultras modernes mis à notre disposition, ainsi que des procédures et des ressources humaines », a souligné le Dg des Douanes ivoiriennes.

Pour sa part, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille d'Etat, Moussa Sanogo, a indiqué que l'installation de ce scanner, illustre « parfaitement » la volonté du Gouvernement de renforcer le potentiel logistique de la douane et s'inscrit dans la poursuite de sa modernisation et du renforcement de son efficacité. « La Côte d'Ivoire doit capter et optimiser toutes les opportunités qui sont de nature à lui permettre d'améliorer ses performances notamment en matière fiscale et de protection de l'économie », a-t-il souligné.

Aussi Moussa Sanogo at-il annoncé la poursuite de ce programme d'installation de scanner aux principaux postes douaniers. Par ailleurs, il a salué la gestion des scanners par l'administration des douanes à travers l'Unité de coordination des activités du dispositif de contrôle non intrusif. Cette unité est chargée du suivi, de la coordination des activités et aussi de l'entretien de l'outil.