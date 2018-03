Cote d'Ivoire: La semaine sainte et pâques - Signification et attitudes du chrétien

La dernière ligne droite ! C'est ainsi que l'on pourrait qualifier la Semaine sainte dans laquelle les chrétiens de Côte d'Ivoire et leurs coreligionnaires du monde entier sont entrés depuis dimanche dernier.

Ce "dimanche des Rameaux", marqué par l'entrée triomphale de Jésus Christ à Jérusalem sous des vivats et chants : «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au Fils de David! Hosanna au plus haut des cieux!», ouvre le cheminement vers la Pâques. Tout au long de cette semaine, la toute dernière du temps de Carême, l'on est amené à se demander comment le chrétien doit la vivre. Mais, avant, il n'est pas superfétatoire de savoir pourquoi ces six derniers jours du temps de Carême sont appelés "Semaine Sainte".

« Cette semaine est l'occasion de célébrer le souvenir des plus grands mystères accomplis par Jésus-Christ pour notre rédemption », rapporte l'Abbé Thierry Mobio, curé de la paroisse Saint-Mathias de Yopougon-Attié, dans son homélie du dimanche des Rameaux. Au nombre de ces mystères, il faut citer "le dimanche des rameaux", lui-même, dont la liturgie rappelle à la fois l'entrée triomphale de Jésus Christ à Jérusalem et les événements dramatiques de la fin de sa vie publique : sa passion, sa mort sur la croix et de sa mise au tombeau.

Tout au long de la semaine sainte, le chrétien est appelé à observer "les 3 P" ; c'està-dire s'adonner à fond à la "prière"; faire "pénitence" (le jeûne) et donner un sens à l'esprit de "pardon". Dans une interview accordée à votre journal (le Patriote 4002 du 27/03/2013), l'Abbé Augustin Obrou, curé de la paroisse SaintJacques de Cocody et responsable de la Communication de l'archevê- ché, est sans ambages : « C'est une semaine comme les autres. Mais, elle est beaucoup plus dense, sur le plan de la spiritualité, avec beaucoup d'activités. Les chrétiens catholiques doivent vivre ces instants, trouver le temps pour participer à toutes les activités. Rien ne doit empêcher le chrétien catholique de participer à la messe de jeudi saint, au chemin de croix et à la vigile».

Au-delà de la définition, il faut noter que la semaine sainte est ponctuée de dates et activités majeures d'une importance capitale qui méritent d'être sues. C'est le cas du "Jeudi saint". Cette date marque l'institution de l'Eucharistie (la communion) et du sacerdoce des prêtres. C'est un jour qui donne son sens à la valeur de l'humilité. Car, selon les Ecritures saintes, Jésus, par humilité, a lavé les pieds de ses apôtres. Cela, pour rappeler à l'humanité que lui, le Seigneur, qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses apôtres, est venu pour servir et non pour être servi.

Et que tous les hommes devraient en faire autant, les uns envers les autres et aussi purifier notre cœur de toute souillure avant Pâques. Ce rite sera imité par les prêtres dans toutes les paroisses jeudi prochain. Le lendemain, c'est le "Vendredi saint". Ce jour-là, les chrétiens mimeront la Passion du Christ. Par le truchement du chemin de croix, les fidèles, par des mises en scène, feront revivre le monstrueux supplice que Jésus a enduré avant d'être crucifié et mourir sur la croix. L'occasion sera également belle, pour les hommes de Dieu, de relever que cette mise à mort du fils de Dieu n'est que l'accomplissement des Saintes écritures.

« Jésus Christ est mort pour nos péchés », explique l'Abbé Obrou. Quant au samedi saint, nous en sommes donc au lendemain du drame de la mort de Jésus sur la croix. Les Apôtres et les disciples, craintifs, se regroupent peu à peu autour de Marie et de Jean au Cénacle. Leur cœur, loin d'être fier, est lourd de peine, de peur et de douleur car ils ne verront plus leur maître et ils pensent réellement que tout est fini. Le samedi saint est marqué par des cérémonies telles que la bénédiction du cierge pascal ; la bénédiction des fonts baptismaux etc.

S'agissant de Pâques, c'est le jour glorieux de la résurrection du Christ qui consacre la victoire de la vie sur la mort et sur le péché. JésusChrist délivre ainsi le peuple du péché et réconcilie chacun avec Dieu par sa résurrection qui ouvre le ciel et l'accès à la vie éternelle. A noter, c'est depuis le 14 février dernier (mercredi de Cendres) que les chrétiens ont entamé le temps du Carême 2018. Dimanche dernier, ils sont de plain-pied dans la semaine sainte depuis dimanche dernier (dimanche des Rameaux). Allègrement, les chrétiens tendent vers Pâques, le précieux temps de la résurrection du Christ.