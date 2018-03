(LE HAVRE, France) - Après le match nul (1-1) face à l'Ouzbékistan le 23 mars dernier, à Casablanca au Maroc, l'équipe nationale du Sénégal de football va affronter ce soir, à partir de 20 heures (18 h GMT), la Bosnie-Herzégovine. Ce sera au stade Océane du Havre où l'aventure d'Aliou Cissé avec les Lions avait démarré avec deux victoires devant le Ghana (2-1) et le club havrais (2-1).

«C'est un hasard qui fait bien les choses que je revienne trois ans après où tout a commencé», a déclaré l'ancien capitaine des Lions. Mais au-delà de la symbolique, le Sénégal se doit de montrer un visage différent de celui contre l'Ouzbékistan. Face aux Dragons, Cissé va devoir aligner une équipe type même s'il va faire sans Cheikhou Kouyaté (malade) et Idrissa Gana Guèye (blessé).

Ni le feu-follet, Diao Baldé Keïta qui, lui aussi, a été contraint de quitter le groupe pour des raisons de santé. Mais Cissé avertit d'emblée qu'il n'y a aucune excuse à faire prévaloir. «Il faut s'adapter à toutes les situations. Nous avons eu trois heures de retard à cause de la grève de Air France et une visite inopinée de la Fifa pour un contrôle antidopage. Mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas faire un bon match. Ça fait partie de notre boulot», a-t-il indiqué. Avant de relever que le match face à la Bosnie ne sera pas facile même si ce genre de rencontre est une occasion pour mieux se préparer en perspective de la Coupe du monde. Face à la Bosnie d'Edin Džeko et cie, classée 41ème nation au dernier classement de la Fifa, les «Lions» se doivent donc de vaincre et de convaincre.

EN BREF. . .EN BREF. . . EN BRE F

Diao Baldé Keïta forfait (LE HAVRE, France) -

Après Cheikhou Kouyaté (grippe) et Idrissa Gana Guèye (blessé), Aliou Cissé a perdu un autre joueur clé de son dispositif. Il s'agit de Diao Baldé Keïta. L'attaquant international a été libéré pour rejoindre son club l'As Monaco (Ligue 1). L'information a été livrée hier, lundi 26 mars, par Aliou Cissé lui-même en conférence de presse au stade Océane du Havre où le Sénégal affronte la Bosnie-Herzégovine ce soir. «Keita Diao n'est pas rétabli. Il est venu en sélection avec un souci derrière la cuisse. On a essayé de le laisser au soin pour le récupérer demain (aujourd'hui-Ndlr). Finalement, on a décidé de le laisser repartir avec son club ».

ALIOU CISSE, SELECTIONNEUR DES LIONS

«Je ne suis pas au courant des problèmes de primes» «J'ai lu les informations ce matin (hier-Ndlr). Je ne suis pas au courant qu'il y avait des problèmes de primes de match. Pour moi, je ne sens pas ça au niveau de la préparation. Ils (les joueurs-Ndlr) sont en train de parler de la Coupe du Monde. Il faut éviter de parler trop d'argent... Non ! On s'est un tout petit peu trompé sur ça (affaire des primes-Ndlr). Il n'y a même pas eu de discussion cette semaine. En tout cas, je ne suis pas au courant de ça».