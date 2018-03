Sénégal: Lutte contre les enlevements d'enfants - Dakar-Plateau se barricade

Dakar-Plateau se barricade. Face à l'ampleur des enlèvements suivis de meurtres d'enfants qui ont fini d'installer la psychose dans les familles mais surtout auprès de ces mineurs qui «vivent un véritable traumatisme», un Comité local de développement a réuni les autorités administratives, différents acteurs locaux et de sécurité, hier lundi, à la mairie de Dakar-Plateau pour prendre le problème à bras-le-corps, avec des réponses appropriées.

DJIBY DIALLO, SOUS-PREFET DE DAKAR-PLATEAU : «Nous souhaitons que les réseaux sociaux soient encadrés parce que... »

Les rapts, kidnappings et vols suivis de meurtres d'enfants commis par des «individus aux motivations inavouées créent une psychose dans nos familles mais surtout auprès de nos enfants qui vivent un véritable traumatisme», constate Djiby Diallo, le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar-Plateau. Tout en saluant les efforts des Forces de défense et de sécurité et des partenaires, il invite la presse à plus de responsabilité dans le traitement médiatique de ces questions. «A vous de la presse, nous souhaitons que les réseaux sociaux soient encadrés parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont distillées dans la presse qui parfois créent plus de traumatisme... Ensemble, en tout cas nous au niveau de Plateau, nous avons pris ce problème là à bras-le-corps et nous utiliserons tous les moyens légaux pour traquer ces gens qui sont en train de commettre des actes ignobles au détriment de nos enfants, qui sont nos futurs espoirs.»

Selon Djiby Diallo, «aujourd'hui, si nous devons faire face à ce phénomène là, il faut qu'ensemble nous discutions pour faire le diagnostic de cette situation, ensuite voir quels sont les contrats que nous pouvons engager ensemble avec la communauté pour renforcer le dispositif de sécurité. L'Etat, en ce qui le concerne, le ministre de l'Intérieur, a eu à prendre effectivement cette question en main... en multipliant les Commissariats dans la banlieue. Aujourd'hui, nous avons, avec l'Agence de la sécurité de proximité (Asp), une politique qu'on appelle des quartiers sûrs. C'est une dynamique à saluer et nous invitons les maires à se rapprocher de l'Asp pour voir comment contribuer à cela.»

L'autre aspect, souligne Djiby Diallo, les enfants qui en sont victimes sont, pour la plupart, ceux qui vont à l'école. Suffisant pour qu'il appelle tous à collaborer, à veiller et alerter. «Il faut aujourd'hui voir d'abord quels sont les enfants qui vont à l'école ? Quels sont les daaras, quels sont les daara clandestins ? Quels sont les enfants qui sont ciblés ? Quels sont les acteurs qui le font ? Donc, il faut qu'ensemble nous jouions un rôle d'alerte, de prévention pour faire face à cette situation. Pour cela donc, nous comptons sur le renseignent et la collaboration de l'ensemble des couches sociales. A chaque fois qu'il y a difficulté, qu'ils interpellent le délégué de quartier, les conseillers municipaux, le maire, la Police ou nous-mêmes (sous-préfets, ndlr) avec des numéros verts pour qu'ensemble, nous puissions identifier les auteurs de ces actes ignobles.»

Il n'a pas manqué de relever, pour le déplorer, «le fait que nos enfants soient embarqués dans des véhicules inconnus, non immatriculés, sans qu'on le sache. C'est pour vous dire qu'il faut créer une synergie, pas forcément que les enfants soient accompagnés par leurs parents, mais qu'ils soient encadrés. Et, nous ne ménagerons aucun effort pour que la sécurité soit assurée dans le secteur administratif et on est en train de le faire en rapport avec les Forces de défense et de sécurité», assure-t-il, non sans rappeler les cas de la fille bâillonnée, violée puis tuée à Keur Massar, du jeune de 7 ans enlevé et retrouvé mort à Touba et, dernièrement celui de bébé Fallou Diop disparu à Rufisque et retrouvé mort emballé dans un sachet dans un champ. Ce sont là autant d'incidents «douloureux et difficiles à supporter par toutes les composantes de notre société du fait de la fragilité des cibles concernées qui sont des enfants très vulnérables».

DR PAPA KHALY NIANG, DG ASP : «Ce qu'il faut éviter, c'est que les populations se fassent justice... »

Le Directeur général de l'Agence de Sécurité de Proximité (Asp), Dr Papa Khaly Niang, présent à la rencontre sur la sécurité de Dakar-Plateau, demande à l'Etat, dont c'est le rôle, d'encadrer la sécurité pour éviter que les populations en arrivent à se faire justice elles-mêmes. «L'Etat est dans l'obligation d'encadrer ces questions de sécurité. Et ce qu'il faut éviter, c'est que les populations se vengent elles-mêmes, la vengeance va nous faire revenir à l'état primitif. Aujourd'hui, l'Etat a pris toutes les dispositions, c'est ce qui nous a amené à provoquer cette rencontre de taille avec le préfet parce qu'on a parlé souvent des contrats locaux de sécurité.»

Pour Dr Papa Khaly Niang, qui milite pour la formalisation des contrats locaux de sécurité, il est temps de s'intéresser aux solutions contre les enlèvements d'enfants au lieu de s'attarder sur les mobiles. «Le président a lancé le concept des contrats locaux de sécurité depuis le Conseil des ministres décentralisé qui permet à tous les acteurs locaux... de se mettre autour d'une table pour discuter des questions de sécurité. Je pense que le moment est arrivé qu'on formalise ces contrats locaux de sécurité afin de permettre à toutes les couches de la population de se prononcer sur des questions de sécurité. C'est là où on appelle les populations...

Les questions d'enlèvements d'enfants, c'est un problème dramatique, mais il ne faudrait pas rester sur les mobiles, il faut rester sur les réponses. La réponse consiste à réunir les acteurs. Au-delà de la stratégie mise en place par les Forces de défense et de sécurité notamment la Police et la Gendarmerie, il faut vraiment s'appuyer sur les Asp d'autant plus qu'on a lancé le concept de quartiers sûrs qui est déjà opérationnel. Les écoles sûres est déjà lancé, je pense que la combinaison de ces deux concepts développés par les Asp pourrait être une réponse.

C'est pourquoi nous faisons appel à tous les maires, parce que l'école c'est de leurs compétences transférées, de venir vers l'Asp afin que nous puissions créer une rencontre, une réflexion avec les délégués de quartiers, les «badiénou gokh», les «ndeye daara», les parents pour pouvoir mettre en place un schéma d'intervention... » Car, «les enfants quand ils partent à l'école, il va falloir les accompagner ou bien assurer leur encadrement.»