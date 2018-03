Afrique de l'Ouest: La région se dote de son premier méga projet dernière génération de dépôt de stockage pétrolier

Porté par l'entrepreneur béninois, Saka RAZACK, PDG de la société OSPP SA, le premier projet de construction de dépôt de stockage de produits pétroliers dans la sous-région est opérationnel. Ce dépôt de dernière technologie entièrement conçu et financé à hauteur de 20 milliards de Fcfa est un exemple d'intégration sous-régionale pour les pays de l'hinterland de l'espace UEMOA. Le Niger, le Burkina sont confrontés à un approvisionnement direct et en permanence en pétroliers pétroliers. L'érection de ce dépôt réalisé clé en main avec la dernière technologie permet de résorber le déficit criard de ces pays en produits stratégiques.

Le Burkina Faso dispose aujourd'hui d'une infrastructure de stockage d'une capacité de 45 000 tonnes d'hydrocarbures et 4 000 tonnes de LPG dans l'enceinte du Port de Cotonou. Une grande prouesse saluée par les autorités gouvernementales burkinabé dont en première ligne le Président Roch Christian Kabore.

Après SONABHY, SONIDEP dans les cuves

Le Burkina, pays enclavé, à travers la Sonabhy, avait réalisé en mai 2014 une grosse opération de prise de participation à hauteur de 10% d'un montant de 100 millions f CFA dans le capital du leader béninois du secteur, estimé à 1 milliard f CFA. Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, dans le cadre de la cession progressive des parts du capital détenues par la société Octogone SA, le géant nigérien de la distribution des produits pétroliers SONIDEP, envisage d'entrer dans le tour de table. La compagnie OSPP a accepté de lui accorder 10% du capital sur la base de la valeur nominale. À Niamey, confie notre source, les discussions sont presque bouclées et cette entrée de SONIDEP dans OSPP SA est perçue comme une véritable bouffée d'oxygène dans la résolution de la récurrente problématique de stockage de produits pétroliers des pays de l'hinterland.

Le Président Patrice Talon soutient ce projet

La réalisation de ce grand dépôt de produits pétroliers de cette envergure déjà bouclé et opérationnel, a un ardent défenseur en la personne du Chef de l'état béninois, Patrice TALON. Ce dernier a accompagné le projet en octroyant des exonérations sur les matériels importés. Une valeur de 3 milliards de Fcfa. Le Niger aussi est dans les dispositions de soutenir et d'accompagner le projet de dépôt de stockage qui est un puissant levier d'intégration sous- régionale et porté par l'entrepreneur Saka RAZACK. Ce dépôt n'agrée pas les multinationales- qui opèrent sur les marchés des pays enclavés, n'ayant pas accès à la mer.

Ces sociétés off-shore qui font la pluie et le beau temps avec des monopoles abusifs sur le marché de distribution de produits pétroliers, intensifient les manœuvres de sabordage en vue de faire couler la montée en puissance de la société OSPP SA. Une guéguerre implacable est menée en coulisses par ces multinationales pour stopper les ambitions du projet à forte valeur ajoutée, révèlent des sources à Confidentiel Afrique. Le Burkina, le Niger et le Bénin ont intérêt à préserver cet acquis qui est une réponse durable et équitable à la forte demande de l'approvisionnement en produits pétroliers. Le dépôt de stockage d'OSPP jamais réalisé au Sud du Sahara est une pépite technologique haut de gamme sans précédent qui dérange et fait des émules. Malgré tout.