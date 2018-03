Burkina Faso: Village des communautés de la SNC - La vitrine par excellence de la diversité culturelle au Faso

Juste à côté de Cécilia Méda, se trouve un autre stand occupé par l'Association Dafing, Bobo et les Peuhls s'amusent. Dans ce stand, les Bobo proposent le dolo au gimbgimb, les Boaba proposent le dolo de Solenzo et les Peuhls proposent quant à elles, le Gapal. Pour Germaine Tibiri, l'objectif en venant à cette foire, est de présenter les mets de ces différentes communautés.

Fête foraine des communautés culturelles nationales et étrangères vivant au pays des Hommes intègres, le village des communautés est la vitrine par excellence de la diversité culturelle présente au Burkina et qui se manifeste à travers des pratiques sociales telles que la parenté à plaisanterie. Cécilia Méda est gérante d'un stand au village des communautés. En plus des mets burkinabè, elle propose également du manioc au haricot (mets du Congo) à sa clientèle.

Sur la trentaine de stands dressés dans la cour de récréation de l'école Touguait au secteur 22 de la ville, les cultures du Togo, du Bénin, du Nigéria, de la RD Congo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal se côtoient harmonieusement. Les uns plus achalandés que les autres, mais l'essentiel est d'être là.

En effet, il met en relief une mosaïque d'ethnies et une diversité de savoirs ancestraux, de modes de vie, d'habitudes alimentaires, de tenues vestimentaires, de l'art et de la pharmacopée.

