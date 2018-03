Cote d'Ivoire: Lions Club Abidjan - 12 nouveaux membres intronisés

Soutenir les startups, investir dans l'éducation, promouvoir le leadership féminin et améliorer le… Plus »

En tant que président de ladite cérémonie, il a salué leur couronnement qui fait d'eux désormais des Lions. Car dira-t-il: « Plus nous sommes nombreux, plus nos actions envers les nécessiteux sont grandes et étendues ».

Ainsi ont-ils levé la main droite et prononcé le sermon du Lions Club international. Après quoi, ils se sont vu remettre chacun, les insignes et documents de membres. Selon le président de zone (Pz) 361, Akamou Fatayé, « les impétrants ont préalablement été instruits sur les idéaux du Lions Club, à savoir servir la communauté ».

Issus de cinq clubs services, notamment Colombe, Filao, Perles, Harmonie et Apkaro, ces nouveaux Lions ont prêté serment devant les officiels, les anciens membres et invités.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.