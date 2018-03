Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Playdoo-Côte d'Ivoire félicite les femmes élues sénatrices

Soutenir les startups, investir dans l'éducation, promouvoir le leadership féminin et améliorer le… Plus »

Au niveau Rhdp, on avait 25 hommes contre 8 femmes et chez les indépendants 22 hommes contre 3 femmes. Autant dire que la question du genre continue d'être une préoccupation », a-t-elle relevé. C'est pourquoi elle a souhaité que des efforts continuent dans le sens de la promotion du genre dans les instances de décisions.

Au niveau du Rassemblement des houphouétistes pour démocratie et la paix (Rhdp), sur les 8 candidates présentées 7 ont été élues soit 80% dont l'ancienne ministre Bobi Assa Émilienne et l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale Sarrah Sako Fadiga. Chez les indépendants, sur 3 candidates présentées, une élue soit 33%.

Aussi félicite-t-elle les femmes élues sénatrices à l'issue des élections sénatoriales 2018 et les invitent à partager leurs expériences afin d'inciter plus de femmes à prendre part aux compétitions électives. C'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée le lundi 26 mars 2018.

« L'Ong Playdoo-Ci qui a participé à l'observation des premières sénatoriales en Côte d'Ivoire en déployant 12 observateurs (5 à Abidjan, 2 dans le Gôh, 2 dans le Haut Sassandra et 3 à San Pedro) s'est félicitée de la bonne tenue des élections. Une élection qu'elle a jugée apaisée et hautement sécurisée, selon les rapports du terrain ».

