Sénégal: Malicounda - Opération de nettoiement et de sécurisation, plaidoyer pour des postes de santé et de sécurité

Le mouvement Agir ensemble pour le développement de Malicounda a organisé avant-hier une vaste opération de désherbage et de nettoyage du quartier Malicounda croisement, un set-setal sous la direction et la supervision de son président Mamadou Dia. Interrogé sur l'ampleur et l'implication communautaire des habitants du quartier, il a expliqué la portée de la démarche entrant dans un schéma social.

A l'en croire, le quartier est confronté à des problèmes de sécurité. Ils ne peuvent plus attendre face aux coupeurs de route et du fait du manque d'éclairage public. La sécurisation du quartier suppose aussi la lutte contre l'insalubrité, c'est couper les arbustes et les hautes herbes et les incinérer. Cela selon lui, entre aussi dans la dynamique de l'embellissement du cadre de vie.

Pour le délégué de quartier, la journée a vu une implication communautaire des habitants des lieux qui, ne pouvant plus attendre face à des urgences, ont pris des initiatives en attendant d'être rejoints par les pouvoirs publics.

Ils ont égrené un chapelet de doléances allant du besoin d'avoir de l'eau courante, l'éclairage public, un poste de sécurité ou à défaut des patrouilles de la Gendarmerie pour apaiser leur inquiétude face au grand banditisme ainsi que l'érection d'un poste de santé.

Le mouvement Agir ensemble pour le développement de Malicounda compte élargir ses activités du même genre dans les autres localités et quartiers de la commune.