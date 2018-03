Sénégal: Rencontre Etat/SAMES - Le syndicat suspend son mot d'ordre de grève

Les patients sénégalais peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Pour cause, au sortir de leur rencontre d'hier avec le Pm Dionne, Boly Diop et les siens ont suspendu leur mot d'ordre de grève, la quasi-totalité des points par rapport la plateforme revendicative du Sames ayant été satisfaite. Au terme de cet accord trouvé entre le Sames et le gouvernement, la reprise du travail par les blouses blanches est prévue demain mercredi au lieu du jeudi.

Sur les 7 points soulevés dans la plateforme revendicative du Sames, 6 ont été satisfaits dont essentiellement l'effectivité des modalités de prêts d'équipements, le relèvement de l'âge de retraite à 65 ans et la question de l'habitat social.

Par rapport au premier point, le ministre porte-parole renseigne : « un premier point d'accord portait sur la mise en place d'une indemnité de représentation médicale, qui concerne tous les agents de l'Etat avec une préoccupation pour d'autres médecins qui appartiennent à l'ordre des collectivités locales. Une instruction sera transmise au haut conseil de la fonction publique locale pour voir les modalités de son extension à ces médecins ».

Concernant le deuxième point d'accord, à savoir l'effectivité des prêts d'équipements, Seydou Guèye de poursuivre « toutes les modalités pratiques vont être prises par le Sames sous 48 heures, pour transmettre au ministère de la Santé et au ministère du Budget la liste des ayants-droit. Donc, le mandat a été fait, les arrêtés ont été signés ; il ne reste qu'à transmettre la liste des bénéficiaires pour que les transferts soient effectifs au niveau des comptes.

Pour les prêts DMC, c'est la même rationalité ». Quant au dernier point qui a été satisfait dans la plateforme revendicative et qui concerne le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans et la question de l'habit social, le ministre porte-parole du gouvernement Seydou Guèye ajoutera : « le Premier ministre a pris un échéancier fixé en fin 2018 pour examiner la faisabilité technique en prenant en compte des modifications qu'il faut apporter sur les textes, et un comité technique sera composé du Sames, des ministères du Budget, des Finances, du Travail et du Haut conseil du dialogue social ».

Et de conclure « Concernant l'habit social, les sites en question ont été identifiés. L'Etat a décidé de participer aux frais de viabilisation». Satisfait des résultats obtenus lors de ces négociations, le Sames par la voix de son secrétaire Boly Diop, a décidé de lever son mot d'ordre : « on peut dire aujourd'hui que le Sames est sorti satisfait de cette rencontre avec le Premier ministre. C'est le moment de remercier la base qui a été solidaire et qui a suivi tous les mots d'ordre qui ont été décrétés ».