Sénégal: Grève des élèves - Le Sudes dénonce l'absence de sérénité dans le privé

Le Sudes/Enseignement privé ne veut pas « récolter les dégâts collatéraux d'un bras de fer entre l'Etat et les enseignants ; ce sont les élèves qui paieront les pots cassés ». Conscient des enjeux de la stabilité du système éducatif, le Sudes/Enseignement privé exige que « l'Etat mette tout en œuvre des négociations rapides et sérieuses avec les syndicats et trouve une solution définitive aux problèmes ».

Le bureau exécutif national du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes)/Enseignement privé dénonce la « crainte des élèves mais aussi du personnel enseignant et administratif des écoles privées d'être délogés par des grévistes, empêchant la sérénité dans l'accomplissement du travail ». Selon le bureau, « les autorités de la République doivent savoir que l'enseignement privé ne peut pas continuer à vivre une telle psychose ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.