Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Mon gouvernement fera tout pour découvrir la vérité»

«Démissionner de son poste de présidente de la République a été la meilleure décision prise par Ameenah Gurib-Fakim pour le pays... » C'est en ces termes que s'est exprimé le chef du gouvernement qui répondait à la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, au Parlement, ce mardi 27 mars. Celle-ci était axée sur l'affaire Platinum, notamment sur les activités de l'homme d'affaires angolais, Álvaro Sobrinho.

Pravind Jugnauth a notamment été appelé à s'expliquer sur sa décision d'initier une enquête uniquement sur les coulisses ayant mené à l'annonce de l'ex-présidente sur l'institution de la commission Moollan au lieu de l'affaire Sobrinho. Il a alors précisé que les récents évènements ont démontré que certaines personnes sont prêtes à tout pour déstabiliser le pays en allant à l'encontre du système gouvernemental. «These events have shown that unscrupulous individuals in this country are bent upon subverting the rule of law. Those unscrupulous persons have gone to the extent of attempting to destabilise our system of Government going against all established constitutional, legal, administrative and conventional procedures in our country», a-t-il soutenu.

Il a poursuivi en indiquant que c'est la raison pour laquelle, il a pris la décision de mettre sur pied cette commission d'enquête et a tenu à préciser que «son gouvernement fera tout pour découvrir la vérité dans cette affaire». Raison pour laquelle, a-t-il ajouté, il a demandé à l'Independent Commission Against Corruption de s'en occuper. «I have no doubt that light will be shed on all the allegations when the ICAC enquiry is over.»

Combien de temps était-il au courant des «excès» effectués par l'ex-présidente par le biais de la carte Platinum du Planet Earth Institute ? Et combien d'argent a-t-elle exactement utilisé et quand a-t-elle remboursé la somme dépensée ? À ces questions, le chef du gouvernement a simplement déclaré qu'il ne pouvait pas divulguer des informations de la banque. «These are banking information that are confidential because the law says that we cannot just publicise banking transactions with regard to a banning individual.»