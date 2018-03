Ile Maurice: Xavier Duval - «Sobrinho veut acheter 59 villas au coût de Rs 1,6 milliards»

«Le Premier ministre sait-il si Alvaro Sobrinho a pu remplir toutes les conditions pour l'achat de 59 high class villas à Royal Park ?» Question du leader de l'opposition, Xavier Duval au Premier ministre lors de la Private Notice Question au Parlement ce mardi 27 mars.

L'exercice portait sur le dossier de l'homme d'affaires Alvaro Sobrinho et l'affaire Platinum Card éclaboussant Ameenah Gurib-Fakim. Pravind Jugnauth a notamment indiqué que pour cet achat, autant qu'il le sache, l'Angolais a fait uniquement l'acquisition d'une villa à travers sa société Vango et compte également une propriété à Ebène.

Xavier Luc Duval a toutefois insisté sur le fait qu'Alvaro Sobrinho a accepté de payer Rs 1,6 milliards sans même négocier sur le prix pour l'acquisition de ces villas. «Le Board of Investment a, il y a quelques temps, imposé des conditions à Alvaro Sobrinho pour s'assurer que 'his money is not tainted'. Je demande au Premier ministre de s'en enquérir. Alvaro Sobrinho n'a pas pu prouver que son argent 'is not tainted by money laundering' ?» Pravind Jugnauth devait répondre qu'il n'a aucune information à ce sujet pour l'heure.

Cependant, en évoquant les transferts bancaires effectués par Alvaro Sobrinho, il indiquera que ceux-ci ont été effectués à la State Bank of Mauritius et aussi à la Barclays Bank. Et ce sont des «institutions bancaires de renom qui ont effectué ces transferts», en l'occurrence, le crédit Suisse, et la National Bank of Canada. «Il ne faut pas oublier qu'Alvaro Sobrinho compte des investissements au Portugal, en Angleterre ou encore au Canada. Ces pays n'ont pas empêché l'homme d'affaires de mener ses affaires, mais suivant les allégations du leader de l'opposition, nous à Maurice, nous devons faire mieux que ces pays et lui dire Stop et de ne pas faire du business avec nous ?» a ironisé le Premier ministre. Avant d'ajouter que s'il y a eu violation des lois, il y aura des actions.

Les demandes de licences d'Alvaro Sobrinho à la FSC

L'Investment Banking Licence accordée à l'Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA) a été suspendue ce mardi 27 mars 2018, a indiqué le Premier ministre. Les démarches de cette suspension avaient été enclenchées depuis le 19 mars (voir fac-similé). La demande d'ASA pour l'obtention d'une Investment Banking Licence avait été faite le 29 septembre 2016 à la Financial Services Commission (FSC). «L'autorisation a pris environ deux mois et a été accordée le 25 mars 2016», a souligné le Premier ministre.

Cependant par la suite, suivant des articles dans les médias, mettant en doute le conseil légal de l'ASA Ltd en mars, une plainte a été faite au CCID par la FSC. Celle-ci indique qu'il se pourrait que l'ASA ait «misled the Commission by providing false information, which is a serious criminal offence».

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) est entré en scène pour que l'Etat aille de l'avant contre la compagnie d'Alvaro Sobrinho sur des accusations de «making statement which it ought reasonably to know was misleading».

D'autre part, en septembre 2017, la FSC s'est tournée vers ses confrères en Suisse, au Portugal et en Angola pour des informations supplémentaires sur les promoteurs de l'ASA Ltd. Et tout récemment, mise en présence des éléments obtenus par le bureau du DPP, la FSC a sanctionné la société.

Les transactions autour de l'affaire Sobrinho seront-elles évoquées dans la commission d'enquête instituée par le PM ? «It is evident Madam Speaker that my Government shall leave no stone unturned to uncover the truth and therefore this Commission of Inquiry will also enquire into matters incidental or ancillary to the matter to be enquired into and reported upon», a indiqué Pravind Jugnauth.

