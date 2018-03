Ile Maurice: PNQ - La photo de Perraud et Sobrinho enflamme le Parlement

C'est à qui se renvoie la patate chaude Sobrinho. Pravind Jugnauth, lors de la PNQ de ce mardi 27 mars, a lancé au leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qu'il pouvait déposer à l'Assemblée une «nice photograph of Honorable Perraud» en compagne du multimilliardaire angolais.

Ce, alors que le député du Part-mauricien social-démocrate (PMSD), Adrien Duval, a déclaré à la radio qu'Alvaro Sobrinho n'avait jamais rencontré Xavier Duval ou les membres du PMSD.

En présentant cette image au Parlement, Aurore Perraud aux côtés de l'homme d'affaires, dont une photographie a aussi été publiée dans le mauricien du 23 mars, le Premier ministre a voulu affirmer le contraire. Cette image montre Aurore Perraud, alors ministre de l'Egalité du genre, en 2016, assise lors d'une cérémonie officielle à côté d'Alvaro Sobrinho.

Ce qui a causé un énorme brouhaha dans l'hémicycle.

Cependant, la députée PMSD Aurore Perraud s'est déjà défendue, le même jour que la parution du mauricien, sur sa page Facebook.

Elle explique que «j'ai été invitée à la cérémonie de remise de certificats, aux filles, pour le "Science and Technology Enrolment Program " STEP. Ce programme vise à encourager plus de filles à choisir des matières telles que la Science, la Technologie et les Mathématiques, aussi à les diriger vers une carrière dans ces domaines. Donc, comme ministre de l'Egalité du genre, j'ai répondu présente à cette invitation. D'après le protocole, la ministre s'assoit à côté des membres du board de la fondation.

En tant que ministre de l'Egalité du genre, j'ai aussi accepté l'invitation de L'ex-présidente de la République et j'ai participé aux activités du Women's Forum. Le Women's Forum, un grand événement qui a été largement couvert par la presse. 41 pays ont fait le déplacement à Maurice à l'occasion de ce forum. De grandes personnalités, tant au niveau national qu'international y ont participé. Pour ne citer que quelques-uns : Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, Laurence Tubiana... Alvaro Sobrinho y était aussi présent!!!!!! Donc est-ce qu'une photo me montrant, comme ministre, dans une fonction officielle, parmi une foule de personnes, assise à côté d'Alvaro Sobrinho suffit pour insinuer qu'il y a des "frottements" entre le PMSD / Aurore Perraud et Alvaro Sobrinho ? »

La photo en question est celle d'une cérémonie du Planet Earth Institute (PEI) dans le cadre du Future Women in STEM Week, qui s'est tenu du 18 au 21 juillet.

«The PEI Foundation hosted the in partnership with Medine Education Village and the Office of the President, Mauritius. This was a four day programme that allowed 100 female secondary school students in Mauritius to learn more about science and technology and its real world applications", explique le PEI sur sa page Facebook.