Ile Maurice: Accident mortel à Pomponette - «Mo lamé drwat inn alé»

Ashish Ramtohul qui allait fêtait ses 25 ans le 7 octobre est décrit comme étant un «bon zanfan» qui s'entendait bien avec tout son entourage. «Mo zanfan ti enn bon zanfan. Li'nn gagn 24 an, zamé nou'nn séparé. Ti enn bon garson ki korek ek tou dimoun. Kan li gagn so kass lafin lané li abitié asté kado pou bann zanfan li partazé. Mo lamé drwat inn alé», confie Chandrawtee, la voix brisée par les émotions. Selon cette dernière, son fils était un passionné d'automobile. Le frère aîné de la victime, Selven, âgé de 31 ans, lui aussi, n'en revient pas que son petit frère s'en est allé.

Elle est effondrée. Chandrawtee Ramtohul, 55 ans, a perdu son fils, Tirouven, plus connu comme Ashish, dans un accident de la route survenu sur la route côtière, à Pomponette, le lundi 26 mars. Cette dernière raconte que son plus jeune fils était en congé hier et aujourd'hui car il allait travailler ce dimanche et ce lundi pour remplacer ses collègues de foi chrétienne qui célèbrent la Pâques.

