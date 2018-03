Sénégal: Grève du Sames - Le Sutsas et les militaires assurent les soins

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) est en grève depuis hier, lundi 26 mars, pour trois jours. Une grève marquée par la centralisation des urgences dans chaque région du Sénégal. Cependant dans la région de Dakar, des professionnels de la santé affiliés au syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) ont assuré les soins dans certains centres de santé. Dans les hôpitaux militaires pas de grève.

Les professionnels de la santé, membres du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) ont décidé de mettre leur plan à exécution. Ils observent depuis hier, lundi, la grève avec comme particularité la centralisation des urgences.

Sur le terrain, malgré cette directive, des hôpitaux et des centres de santé sont restés ouverts. Les consultations se sont bien déroulées et aucune perturbation dans le système n'a été notée en dehors de l'absence des spécialistes. C'est le cas des structures de santé d'Abass Ndao, Gaspard Kamara, entre autres.

Dans ces différents lieux, la plupart des praticiens sont présents, les blouses blanches membres du Syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) assurent le service. A l'hôpital Abass Ndao de Dakar, l'influence des malades est habituelle. Les patients entrent, se font soigner et repartent sans en être inquiétés.

Selon un médecin rencontré sur place et qui a requis l'anonymat, « à Abass Ndao, le système n'est pas paralysé. Le Sames n'est pas majoritaire. Ce qui fait même que s'ils sont en grève, on ne le sent pas ». Même si ce que la blouse blanche a dit est vrai, on constate que les médecins membres du Sames ont respecté à la lettre le mot d'ordre.

Pour certains patients, « ils avaient rendez-vous avec leur médecin ce lundi, mais il n'a pas travaillé à cause de la grève». Cette plainte a été entendue dans plusieurs structures de santé. Des patients sont obligés d'attendre la fin de la grève prévue en principe mercredi prochain si rien n'est fait par le gouvernement pour amener le Sames à surseoir à son plan d'action.

Par contre, l'hôpital Principal de Dakar et militaire de Ouakam ne sont pas concernés par la grève du Sames à cause de leur statut. Des malades se sont rendus dans ces structures pour contrecarrer la centralisation des urgences et la fermeture de certains départements dans les hôpitaux.

Mamadou Sall, habitant le quartier Gué- diawaye, d'expliquer : « je me soigne très souvent à l'hôpital général de Grand Yoff. J'ai eu l'information le Week end à travers les médias alors je me suis rendu directement à Principal pour des soins ». Il dit souffrir de problèmes gastriques et depuis dimanche dernier, la douleur ne cesse de prendre de l'ampleur.

A l'idée de savoir s'il a trouvé un répondant au sein de l'hôpital, M. Sall de dire : « j'ai été consulté par un médecin. Le constat est qu'il n'y a pas de grève à Principal. Cependant, il y a eu beaucoup de malades.

Je ne sais pas si c'est le début de la semaine ou c'est dû à la grève ». Rappelons que la grève du Sames va se poursuivre jusqu'à mercredi. Pour aujourd'hui mardi, les urgences seront assurées par l'hô- pital général de Grand Yoff, par contre, l'hôpital Le Dantec en service hier, sera fermé aux malades.