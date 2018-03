Congo-Brazzaville: Armand Jean-Blaise Lououamou - « Tous les nouveaux manuels seront utilisés à partir d'octobre 2018 »

C'est la section mathématiques de l'Inrap qui a été concernée par la rédaction de ces manuels. C'est cette section qui a conçu les programmes, qui avait le monopole sinon le privilège de les rédiger. En fonction de ces programmes, il a été fait appel à trois experts, notamment M. Daniel Ebondzo et Mmes Adélaïde Mélanie Nanitelamio et Marie-Roberte Kaya. Admises à la retraite depuis 2016, ces deux dernières ont voulu partager le fruit de leur carrière avec nous.

Oui ! Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, parce qu'il fallait réfléchir et se mettre à la place de l'enfant qui va les lire, se mettre également à la place des enseignants qui vont les utiliser, ce n'était pas vraiment une chose facile. Heureusement, nombreux ont enseigné à l'école primaire et cela nous a facilité la tâche dans la rédaction de ces manuels. Nous avons également eu un appui de Hachette livre international de France qui nous a appuyé matériellement et financièrement, surtout dans les manuels de CM1.

