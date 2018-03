Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Sports et éducation physique en République du Congo : Mon témoignage pour bâtir"

Pour son témoignage « pour bâtir », l'ancien ministre des Sports, Léon-Alfred Opimbat, dans son œuvre parue chez L'Harmattan Congo-Brazzaville, fait le choix de parallèles liés à l'univers de la sportivité qu'il connaît bien.

Préfacé par Jean-Luc Aka-Evy, alors que Henri Ossebi en assure la postface, le livre de Léon-Alfred Opimbat est une bonne porte d'entrée dans l'histoire récente de la gestion des sports et de l'éducation physique au Congo, avec pour essence les questionnements et les esquisses de réponses qu'il suggère pour la reconquête et la quête de la performance.

Il y expose sa part de vérité sur les heurts et malheurs, mais aussi sur les frémissements positifs observés lorsqu'il a été à la tête du ministère en charge des Sports et de l'éducation physique pendant six ans (2011-2017). Il ouvre aussi la porte à la poursuite des réflexions nécessaires et utiles au développement du sport en République du Congo.

En quatorze chapitres, soit quatorze « matchs » palpitants, ardus, gagnés ou perdus, nuls ou reportés, Léon-Alfred Opimbat s'adonne à cœur joie et à corps perdu, dépité et enjoué à la fois, à peindre ou à estomper les ombres et les lumières des défis qu'il s'emploie à tenter de relever dans le cadre de la mission de service public qui lui a été prescrite.

Le 23 mars, dans les locaux de son éditeur, dans le cinquième arrondissement de Paris, il a précisé à la presse que pour lui, « la page est tournée ». « Puisque nous sommes dans le domaine du sport, j'aime bien utiliser la métaphore de la course de relais. J'ai été le 34e relayeur. J'ai transmis le relais au 35erelayeur. L'objectif est de maintenir la vitesse à chaque transmission de témoin, aller plus loin jusqu'à gagner la compétition. Ensemble nous formons une équipe prête à relever les défis », a indiqué l'ancien ministre des Sports et de l'éducation physique.

Léon-Alfred Opimbat, médecin, est député à l'Assemblée nationale du Congo depuis 1992. Il a occupé, entre 1992 et 2002, différentes fonctions ministérielles en charge des questions de santé, de population, de solidarité, d'action humanitaire. De 2002 à 2007, il a été président de la commission Affaires étrangères et coopération de l'Assemblée nationale, puis ministre des Sports et de l'éducation physique de 2011 à 2017. Grand officier dans l'ordre de la Paix, il est, depuis août 2017, premier vice-président de l'Assemblée nationale.