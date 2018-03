Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Agria Loango encourage l'usage des condiments et arômes naturels

La ferme pédagogique bio, située dans le département du Kouilou, organise, chaque troisième samedi du mois, des ateliers d'initiation au jardinage hors sol sur la culture des plantes aromatiques et condimentaires.

Promoteur de la ferme Agria Loango et formateur, Sosthène Massamba a indiqué que le but des ateliers qu'il a initiés est de permettre aux familles de cultiver chez soi des plantes aromatiques et condimentaires pour éviter de cuisiner avec des arômes de synthèse ou artificiels qui provoquent des problèmes de santé. « Pour contourner l'usage de ces aromes de synthèse, il faut cultiver chez soi des plantes aromatiques et condimentaires», a-t-il conseillé.

Les ateliers d'initiation au jardinage hors sol permettent d'acquérir des connaissances sur la manière de cultiver des plantes aromatiques et condimentaires (persil, ciboule, ail, oignon, basilic, céleri et autres). Les participants apprennent, entre autres, comment récupérer la terre noire et la stériliser, sémer (puisqu'il existe plusieurs méthodes) et arroser les plantes. Ils acquièrent aussi des notions sur les différents types de semences et sur la transplantation ou repiquage.

Selon les explications de Sosthène Massamba, le jardinage hors sol peut se faire à l'aide des récipients ou contenants en plastique (bouteilles, bassines, bacs, seaux, cuvettes, bidons coupés... ), des sacs de farine ou riz et autres. Il a l'avantage de permettre de déplacer les plantes et les disposer à différents endroits, les épargne des insectes ravageurs et des intempéries. Ce type de jardinage, souvent pratiqué dans des parcelles dépourvues d'espaces en terre (parcelles dallées) ou des appartements dans un immeuble, convient bien aux personnes occupées et ne disposant pas assez de temps.

Notons qu'outre les ateliers d'initiation au jardinage hors sol, Agria Loango organise aussi des ateliers de jardinage plein sol et des ateliers de maraîchage. Elle reçoit aussi des familles pour des visites guidées de ses activités agricoles, fermières et piscicoles ainsi que des groupes scolaires (de la maternelle au lycée) pour des visites découvertes et des ateliers sur la reproduction végétale, etc. « Cela permet aux enfants de découvrir cet environnement paysan, les animaux et les plantes. Dans les livres, il y a des images mais on n'a pas d'odeur, on n'a pas de cris d'animaux. Moi j'apporte le côté pratique », indique-t-il. La ferme dispose aussi d'un compte Facebook à partir duquel les gens peuvent s'informer sur ses différentes activités ou s'inscrire aux ateliers de formation.

Tarrad, qui a déjà visité la ferme et participé à la formation sur le jardinage hors sol, a confié:" Jai été attirée par le côté bio de la ferme et de la formation. Cela permet de sensibiliser les enfants à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. Le jardinage hors sol permet d'avoir à proximité les condiments bio importants pour le goût et pour la santé" .

Sosthène Massamba promeut des produits naturels encore appelés bio. Il encourage les Congolais à les consommer pour être en bonne santé comme le stipule la devise de sa ferme Agria Loango: «Une alimentation saine égale une santé saine».