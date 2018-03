Congo-Brazzaville: Insécurité - L'ambassadeur Batoura Kane Niang déplore des crimes perpétrés sur les ressortissants sénégalais

« Entre 2012 et 2015, plusieurs cas de meurtres ont été enregistrés. Depuis 2016, on dénombre quatre meurtres, mais bien avant il y a eu d'autres. La police avait même présenté les assassins en public. Ils ont été livrés à la justice mais jusqu'à cette date, on constate un silence. On n'a jamais été informé d'une suite donnée à ce dossier. Nous avons l'impression qu'au bout de quelques mois, les criminels sont libérés et se mettent encore à tuer », a-t-elle déploré.

« Notre compatriote Ousmane Toure, par exemple, a été assassiné le 26 janvier 2016 entre 5h et 6h du matin dans sa cour même où il a érigé sa boutique. Très tôt, on a pris le soin de couvrir son sang avec du sable pour effacer les traces. Les enquêtes menées par la police indiquent que c'est le fils du propriétaire de la maison qui en est l'auteur. Depuis ce meurtre, personne n'a été au courant de la justice rendue », a rappelé l'ambassadeur.

Visiblement consternée, Batoura Kane Niang a saisi cette opportunité pour rappeler d'autres cas d'assassinats perpétrés depuis 2016 sur trois sujets sénégalais. Les précédents meurtres sur Saidou Abdoulaye Ba, Ousmane Touré et Abdoulaye Kane, a-t-elle affirmé, ont été commis à Bacongo et Talangaï. « Ils ont été froidement assassinés par des bandits récidivistes qui leur réclamaient toujours de l'argent », a indiqué le diplomate.

