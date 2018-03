Congo-Brazzaville: La solitude accroît le risque de mourir d'une crise cardiaque

Vivre seul va souvent de pair avec d'autres risques pour le cœur, comme un mode de vie peu sain (tabagisme, alimentation déséquilibrée, manque d'activité physique), une mauvaise santé mentale, et la pauvreté, souligne-t-on. Et en excluant ces autres risques, vivre seul augmente ainsi la mortalité de 32% après un infarctus ou un AVC, relève le texte.

Les auteurs de l'analyse estiment que « l'isolement social et le sentiment de solitude sont associés à un risque plus élevé d'infarctus grave du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral ». « L'isolement social semble rester un facteur de risque de mortalité indépendant après un infarctus ou un AVC », ont-ils écrit dans l'étude, dont l'originalité est d'isoler ce facteur des autres.

La vaste étude menée par des chercheurs finlandais portant sur la Grande-Bretagne, pays où il y a beaucoup de « personnes isolées », a concerné quelque 479 000 personnes, qui ont répondu à des questions pour savoir si elles étaient « socialement isolées » et si elles se sentaient seules. Il s'agissait de savoir notamment combien de personnes les intéressées voyaient, et à quelle fréquence elles sortaient.

