Ghana: Eliminatoires CAN féminine Ghana 2018 - Les Diables rouges se préparent

Depuis 2015, en effet, les Diables rouges dames n'ont plus jamais disputé un match international. Cette année-là, elles n'ont pas pu se qualifier aux Jeux olympiques de Rio, au Brésil, éliminées par la Guinée équatoriale. Toujours en 2015, aux Jeux africains à domicile, elles se sont essoufflées dès le premier tour. Aller plus loin, cette fois-ci, est un défi à relever, en commençant par bien amorcer la phase d'élimination directe en aller-retour, le 4 avril. Raphaël Mafoua dit n'avoir pas connaissance de l'adversaire qu'il découvrira sur le terrain.

Après la préparation physique générale, les Diables rouges dames sont passées aux derniers réglages techniques et tactiques à une semaine du match aller contre la République centrafricaine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Ghana 2018. « Les réglages techniques sur lesquels nous travaillons actuellement concernent beaucoup plus la finition », a expliqué l'entraîneur, Raphaël Mafoua, qui a pris les rênes de cette équipe en février dernier. Il constate une nette amélioration technique et tactique de son groupe, même si le fait de remonter la pente n'a pas été facile, l'équipe ayant connu des années de passage à vide.

