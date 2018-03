Congo-Brazzaville: Boxe - Des encadreurs techniques et juges arbitres de Brazzaville à l'école du savoir

La Ligue de la ville capitale a ouvert, le 27 mars, un séminaire de formation en vue de permettre aux participants de répondre à ses attentes.

Durant cinq jours, les entraîneurs et juges arbitres suivront des cours théoriques et pratiques qui seront respectivement dispensés par un ancien directeur technique national et un juge arbitre national. Pour les entraîneurs, les enseignements porteront sur la programmation d'une séance d'entraînement, les techniques en boxe anglaise puis les connaissances sur les qualités physiques d'un boxeur.

« Ce séminaire, qui s'inscrit dans le programme d'activités de la Ligue départementale de Boxe de Brazzaville, a double profil. Il permettra, d'une part, aux nouveaux acteurs de la boxe de découvrir la profession d'entraîneur et de juge arbitre par l'acquisition des connaissances techniques et pédagogiques et, d'autre part, à la Ligue de renforcer son effectif fondé sur un réservoir des juges arbitres impartiaux, dignes de ce nom et des entraîneurs compétents », a commenté Elias Mfoudi, le président de la Ligue de boxe de Brazzaville.

Les juges arbitres seront, quant à eux, édifiés sur les règlements, leur tenue, les illustrations des fautes, les décisions en boxe amateur, l'attribution des points sans oublier les infractions et informations sur le pointage.

Ouvrant le séminaire, Félicité Ottembongot a encouragé la Ligue de Brazzaville pour les initiatives devant favoriser le perfectionnement des officiels techniques. La directrice départementale des Sports et de l'éducation physique a fait passer un message aux stagiaires en ces termes : « Le moment est venu pour que vous puissiez enrichir vos connaissances relatives à la pratique de la boxe sans cesse en évolution ».