Angola: Les Télécommunications des FAA prêtes pour de nouveaux défis

Huambo — La direction des Télécommunications des Forces armées angolaises (FAA) est préparée pour relever les nouveaux défis imposés par l'évolution technologique mondiale.

Cette confirmation est du commandant de la Région militaire centrale, le lieutenant-général Dinis Segunda Lucama, qui intervenait lundi, dans la ville de Huambo, à l'ouverture du 15e débriefing des agences de télécommunications.

Selon lui, l'un des défis est de trouver l'équilibre entre les progrès technologiques et les capacités réelles ou l'état actuel des télécommunications des FAA, puisque le monde vit l'ère des technologies de l'information et de la communication.

Pour le commandant de la Région militaire centrale, qui comprend les provinces de Huambo, de Benguela, de Cuanza Sul et de Bié, les télécommunications ont une importance vitale dans le contrôle et la direction des troupes, dans le contrôle et le traitement rapide et sécurisé des informations et des données, ne permettant pas à l'ennemi de prendre des initiatives, ni faciliter la réalisation d'actions subversives.

À cette fin, il a déclaré que les experts de ce domaine devraient agir avec plus d'engagement et responsabilité pour relever les défis d'une société de l'information plus efficace.

D'une durée de trois jours, la 15e réunion des agences de télécommunications des FAA vise à discuter des conclusions de la réunion des dirigeants des FAA, prévoir les grandes lignes de ce domaine pour l'année d'instruction 2018/2019, ainsi que analyser le rapport des activités menées par la direction des Télécommunications de l'Etat-major général de la FAA.