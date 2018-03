Angola: Lubango - Un prêtre appelle au renouvelle de la foi en "Semaine Sainte"

Lubango — Les chrétiens doivent renouveler leur foi en s'abstenant de mauvaises pratiques et construire la justice, la paix et l'amour dans la Semaine Sainte, a appelé mardi, à Lubango, le coordinateur de la Commission archidiocésaine pour la communication sociale, le père Pacheco Jonas Simão.

Le religieux, qui a pris la parole en marge des célébrations de la «Semaine Sainte», qui a commencé le dimanche des Rameaux (le 25 mars) et se termine le dimanche de Pâques (le 1er avril), a déclaré que les chrétiens manquaient de courage, d'audace et de constance pour freiner les tentations du monde, car la paganisation et l'absence de valeurs conduisaient facilement les gens à renoncer les convictions profondes et correctes.

«Le temps de Pâques est le moment de réaffirmer notre foi en Jésus, car le monde nous donne beaucoup de propositions et de discours, mais la parole qui doit nous guider est celle de Jésus, parce qu'il est enfant de Dieu», a-t-il souligné.

Pendant la semaine sainte, les chrétiens sympathisent avec la souffrance de Jésus par le jeûne et l'abstinence de viande, comme une forme de participation à la «passion et à la mort de Jésus», par conséquent, la cathédrale a prévu des messes, des confessions, le chemin de croix, des baptêmes, la veillée pascale, l'office des lectures et la prière du matin.