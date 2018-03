Angola: Le ministère de la Culture réaffirme son engagement en faveur de la réhabilitation des infrastructures

Luanda — La construction de salles pour les actions culturelles, en particulier le théâtre, permettant aux groupes de jouer leurs scènes avec la régularité souhaitée, devrait mériter la collaboration des gouvernements provinciaux et des entreprises nationales, selon le ministère de la Culture.

Dans un message adressé aux agents culturels du monde du théâtre, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre (27 mars), le Départements ministériels souligne, entre autres actions, l'initiative du Président de la République pour la mise en œuvre du projet de transformation de l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale en Palais de la musique et du théâtre.

La requalification de l'arène de la corrida "Tourada", de la salle national de cinéma et le théâtre "Avenida" qui accroîtra la valeur de la culture nationale et la possibilité des compagnies de théâtre, et non seulement, de réaliser leur activité dans des espaces avec plus de dignité, lit-on dans la note.

En ce qui concerne la date, le ministère fait l'éloge du travail des créateurs, des réalisateurs, des acteurs, des critiques, des directeurs de troupes de théâtre, ainsi que des entités qui ont participé au développement du théâtre angolais.

Le ministère réitère que la date devrait servir de réflexion sur les défis que le théâtre nous impose et fait appel à la sensibilité de l'opinion publique à son importance dans la société angolaise.

Dans le message le ministère de la Culture encourage les associations de théâtre pour poursuivre les activités de diffusion de leurs objectifs et tâches et, en fonction de la loi, créer des représentations dans les provinces de intérieur du pays afin de contribuer à l'organisation et au fonctionnement des groupes théâtraux par le biais des ateliers et des séminaires, ainsi que suggérer des actions visant la promotion du théâtre dans les communautés.

Le 27 mars, Journée mondiale du théâtre, a été instituée par l'Institut international du théâtre, rattaché à l'UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science.