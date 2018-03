Ile Maurice: Kreol au Parlement - «Il faudra d'abord une orthographe, une grammaire et un dictionnaire», insiste le PM

«Je tiens à rassurer la Chambre que le gouvernement considérera l'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale une fois tous les conditions préalables nécessaires sont pleinement satisfaites.» C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre, Pravind Jugnauth, au Parlement, ce mardi 27 mars. Il répondait à une question du député Rajesh Bhagwan.

Selon le PM, «au cas où la langue créole est utilisée à des fins officielles, elle doit être parlée et écrite tout en respectant l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire, des documents comme lortograf Kreol Morisien, Gramer Kreol Morisien et Diksioner Morisien».

Raison pour laquelle, le gouvernement mise sur l'enseignement du Kreol dans le système éducatif. «Une évaluation de l'enseignement du Kreol dans le primaire a été effectuée dans le cadre du PSAC. Et à compter de cette année, l'enseignement du Kreol a été étendu en Grade 9 et ce jusqu'en 2020.» Et d'ajouter que le Mauritius Institute of Education a formé 27 enseignants du cycle secondaire en 2017 et que 10 autres sont actuellement en formation.