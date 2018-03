Ile Maurice: L'Association des assureurs tient ses lauréats

Sa mission : promouvoir l'éducation dans son secteur à Maurice. L'Insurance Institute of Mauritius (IIM) a ainsi récompensé les meilleurs dans ce créneau au cours de son assemblée générale annuelle ce mardi 27 mars.

Dans la catégorie de Best Insurance Professional 2017, c'est Bhimayah Unmathallegadoo qui s'est illustré de par ses qualifications auprès de l'Associateship of Chartered Insurance Institute (ACII).

Le Best Reinsurance Professional of the year 2017 avec une distinction dans le module portant sur la réassurance du CII : Shiva Ittoo de la Mauritius Union. En fait ce n'est qu'après 5 ans que l'IMM a trouvé un lauréat dans cette catégorie.

En revanche, pour le Best Motor Insurance Professional of the year, il faudra repasser. Cette catégorie n'a toujours pas trouvé de lauréat et ce, depuis 2012. Pour être qualifié, le candidat devrait en fait obtenir une distinction dans le module Motor Insurance du CII.

L'IMM qui compte 572 membres a également récompensé d'autres candidats qui se sont illustrés notamment à travers l'IMM Achievement Award. Ainsi, Vishal Anand Choony de la SICOM et Bhimayah Unmathallegadoo de AON Johanesburg se sont retrouvés à l'honneur en tant que New Associates of the Chartered Insurance Institute, Maya Nundloll André de Reinsurance Solutions (Mauritius) et Stéphanie Tadebois de la Swan (General) en tant que New Fellows du Chartered Insurance Institute, Rajiv Sadanandan et Rakesh Tupsee de la New India Assurance en tant que New Associates de l'Insurance Institute of India et Malini Rambaccusing of the New India Assurance en tant que New Fellow of the Insurance Institute of India.