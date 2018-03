Cote d'Ivoire: Infidélité au foyer - La victime peut porter plainte

Pour ce mois, les invitées spéciales de cette rencontre sont Me Myriam Carius, Women entrepreneurship Day de Royaume Uni et Nanouckha Homawoo, Csd services venue du Canada.

D'autre part, explique Me Sorho, l'épouse peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie par le mari en tenant compte de l'intérêt de la famille (article 60 alinéa 2 de la loi sur le divorce et la séparation de corps).

« Par le passé, l'homme avait plus de droits que la femme, mais les choses ont changé depuis la réforme du 25 janvier 2013. Désormais l'homme et la femme ont les mêmes droits dans le mariage. Les devoirs des deux partenaires sont au nombre de trois: Le devoir de cohabitation, de fidélité et d'assistance (article 51 sur le droit du mariage) », a déclaré Me Annie-Berthe Sorho, notaire.

