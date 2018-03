Cote d'Ivoire: Guémon - Le conseil café-cacao sensibilise les producteurs à la commercialisation du café

Débutée le vendredi 16 mars 2018 à Daloa, la campagne d'informations et d'explications sur la commercialisation du café, entamée par le délégué régional du conseil du café et du cacao du Haut Sassandra Amon Guy-Roger s'est achevé hier à Duékoué et Guiglo.

Dans ces deux localités, Amon Guy-Roger qui assure l'intérim de son collègue Zoro Bi Irie Joseph, a évoqué les causes du ralentissement des déchargements du café.

Il a cité entre autres, la baisse drastique de la production ivoirienne de café au cours de la campagne 2016-2017 qui a entrainé une perte de part de marché dans certains pays importateurs. Sans oublier la baisse de fréquences des navires à destination des ports habituels d'importation du café en provenance de Côte d'Ivoire.

Face à cette situation, le délégué régional a expliqué aux opérateurs et producteurs que le conseil du café et du cacao et le gouvernement ont pris des dispositions pour assurer la fluidité des déchargements et exportations du café.

Il s'agit selon lui, de la mise des entrepôts de Sifca Coop à la disposition des exportateurs,qui ont des difficultés de stockage; l'assouplissement des procédures administratives pour faciliter l'exportation du café et l'assistance aux sociétés coopératives qui éprouvent des difficultés à écouler leur production de café.

Aussi, a-t-il rassuré les producteurs et l'ensemble des opérateurs des deux régions du Cavally et du Guemon que tous les volumes de café sont couverts par des contrats fermes dont le rythme d'exécution est conforme aux périodes d'embarquement.

Cette mission de sensibilisation des producteurs des sociétés coopératives et des acheteurs, initiée par la direction du conseil du café et du cacao, a été appréciée par l'ensemble des acteurs de la filière.

Le préfet de la région du Guemon, Sory Sangaré a pour sa part invité les producteurs à faire confiance au conseil du café et du cacao qui se bat pour leur bien-être.