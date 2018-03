On le revoit encore au journal de 20 heures de TFI le jeudi 22 mars dernier, au lendemain de sa garde à vue… Plus »

D'autant plus que, outre les allégations de l'homme d'affaires franco-libanais, Ziad Takkiedine, qui ont aiguillonné les enquêteurs, et les témoignages à charge de ces hauts dignitaires libyens contre l'ancien chef de l'Etat français dans cette histoire de financement illégal de sa campagne en 2007, l'on se rappelle qu'en 2016, la Justice suisse procédait déjà à la « remise de moyens de preuves » contre Sarkozy, qui présentaient « une utilité, au moins potentielle » pour la Justice française, relativement à des flux financiers en rapport avec cette affaire.

De gros bonnets du régime déchu, s'il en est, et autant de proches de l'ex-homme fort de Tripoli, dont les témoignages paraissent pour le moins des informations de première main pour la Justice française. Et ce, grâce à la collaboration de la Justice libyenne dont les éléments d'enquête, dit-on, ont été récemment versés au dossier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses semblent se corser pour Nicolas Sarkozy qui n'est pas, et c'est peu dire, au bout de ses peines.

En effet, alors que l'ex-locataire de l'Elysée s'échinait, dans une campagne médiatique, à rejeter en bloc toutes les accusations portées contre lui, l'on apprend que ce sont les dépositions de trois hauts dignitaires libyens et pas des moindres, en détention, qui ont permis l'accélération de la procédure de mise en examen. Il s'agit de Abdallah Al Sanoussi, ex-chef de renseignement extérieur libyen, Al Baghdadi Al Mahmoudi, ancien Premier ministre et Abdallah Mansour, ex-chef du renseignement intérieur.

