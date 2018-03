Cote d'Ivoire: Succès de la 6e édition d'Africa CEO forum

Photo: Flickr/AfDB

L'Africa CEO Forum. Du 26 au 27 mars 2018 à Abidjan.

La 6e édition de l'Africa CEO forum s'est achevée mardi 27 mars à Abidjan. Pas moins de 1 600 participants, grands patrons, dirigeants de start-up, personnalités politiques, chercheurs, ont fait le déplacement pour ce qui est devenu le premier rendez-vous du secteur privé africain. Un rendez-vous où chacun trouve ce qu'il est venu chercher.

Des débats en plénières, des séances de travail en petits groupes, des rencontres en tête à tête, des pauses café, des cocktails, tout est fait à l'Africa CEO forum pour encourager les prises de contact. Amaury de Féligonde est l'un des fondateurs d'Okan, une entreprise de conseil en stratégies et en finances dédiée exclusivement à l'Afrique. Il repart d'Abidjan satisfait : « Au forum, on vient se replonger dans cette ambiance africaine, dans ce dynamisme des affaires et on vient écouter un certain nombre de conférences passionnantes, et puis aussi rencontrer des clients. J'ai fait des affaires, je vais continuer à en faire et je suis très heureux de ce CEO forum. »

Sentiment partagé par Anta Babacar Ndong, à la tête du groupe familial sénégalais Sédima, mais pas pour les mêmes raisons : « C'est toujours pour moi une expérience très enrichissante car on rencontre énormément de personnes, très influentes. On a l'occasion de partager, de prendre des conseils. Les banques sont là. C'est une plateforme d'échanges très riche mais quand on a l'habitude de venir au CEO on développe même un réseau d'amis. »

Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, peut-être en terre africaine. Car l'Africa CEO forum qui se délocalise tous les 2 ans à Genève pourrait en 2019 poser ses valises dans un pays d'Afrique anglophone.