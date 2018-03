Mauritanie: Le Président de la République visite le centre de contrôle, de commandement et d'informations

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectué mardi une visite d'information et de prise de contact au centre de contrôle, de commandement et d'informations, relevant du ministère de la défense nationale, dont le siège se situe à proximité de l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy.

Sur le site, le Chef de l'État a été accueilli par les ministres de la défense nationale et de l'équipement et des transports, MM. Diallo Mamadou Bathia et Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, du Chef d'État-major général des Armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed et de M. Ahmed Ould Bah dit Hmeyda, conseiller à la Présidence de la République.

L'édifice comprend des salles de commandement et de contrôle, des bureaux, une salle des réunions, un centre d'informations et d'autres annexes techniques.

Le Président de la République a circulé, en compagnie du Chef d'État-major général des Armées, dans l'immeuble où il a pris connaissance de ses différentes composantes et de leurs caractéristiques techniques.

Il a suivi, ensuite, des explications sur son rôle dans l'élévation du niveau d'opérationnalité de l'armée de l'air par le respect des normes techniques modernes, indispensables pour l'acquisition des équipements les plus sophistiqués pour l'accompagnement des innovations techniques et logistiques les plus récentes à l'échelle mondiale.

La réalisation de cette structure se situe dans le cadre de la stratégie entreprise par les pouvoirs publics, au cours de la dernière décennie, pour moderniser les différents secteurs de l'État, surtout les forces des armées et de sécurités.

Au cours de cette visite, le Président de la République a été accompagné de son directeur de cabinet et le directeur général des protocoles d'État, MM.Ahmed Ould Bahiya et El Hacen Ould Ahmed.