Mauritanie: Signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines essentiels au terme des travaux de la Commission Mixte Mauritano-Emiratie

La première session de la Commission Mixte Mauritano-Emiratie, tenue mardi à Abu Dhabi, a été soldée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans les domaines de la sécurité et de la défense, des énergies renouvelables, de l'emploi et des technologies de l'information.

La commission a été présidée côte mauritanien par la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines et africaines et des mauritaniens de l'étranger, Mme Khadijettou M'Bareck Fall et côté émirati par le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre d'État des Émirats Arabes Unis.

Dans son discours pour l'occasion, la ministre a souligné l'exemplarité des relations de coopération entre deux pays frères, unis par la religion, l'histoire et la destinée commune.

Elle a également émis le souhait pour que le processus de coopération bilatérale ira de l'avant et élargira sa portée, établissant ainsi un partenariat stratégique entre nos deux pays dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux.

Voici le discours intégral de Mme la ministre :

"Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre d'État des Émirats Arabes Unis, Pays frère et ami de la Mauritanie..

Excellences, Chers frères,

Permettez-moi, tout d'abord, de vous exprimer, à mon nom propre et, au nom de la délégation mauritanienne qui m'accompagne, notre plus grande gratitude pour la qualité de l'accueil et, pour l'amabilité des sentiments de fraternité et d'affection avec lesquels vous nous entourez depuis que nous sommes arrivés dans votre beau pays.

Je voudrai également vous exprimer, Cher frère, Son Excellence Monsieur le Ministre, le bonheur que nous éprouvons d'être des invités distingués de votre pays frère, avec lequel nous partageons de nombreux liens.

En effet, la fraternité entre nos deux pays est séculaire et, les ponts de retrouvaille et de communication n'ont jamais été rompus, la preuve de cela est évidente dans le registre de la présence des Mauritaniens aux cotés de leurs collègues émiratis depuis l'aube de la naissance de l'Etat mauritanien moderne. Ces rapports ont impactés très positivement l'histoire de la coopération bilatérale entre nos deux pays, qui d'ailleurs n'a cessé d'être consolidée ces dernières années.

A cet égard, nos relations bilatérales ont connu un dynamisme remarquable, qui s'est traduit par un échange actif de visites de hauts fonctionnaires, la coordination des positions politiques, et la signature de deux accords importants, dont l'un relatif à la prévention de la double imposition, tandis que l'autre concerne l'encouragement des investissements.

Excellence Monsieur le Ministre, Cher frère,

Cette Session se tient dans un contexte de fortes relations fraternelles entre deux pays frères, unis par la religion, l'histoire et la destinée commune, dans le but d'inviter davantage de perspectives de développement durable, au service du progrès et du bien-être de nos populations et des intérêt communs de nos deux pays frères.

Il s'agit donc d'un moment important et solennel dans l'histoire de nos relations distinguées. C'est une opportunité qui nous invite à évaluer les domaines de la coopération bilatérale, à explorer les opportunités et, à lancer une nouvelle phase de notre coopération digne de nos aspirations pour atteindre les plus hauts niveaux de coopération et d'intégration, conformément à la volonté politique engagée de nos leaders avisés.

À cet égard, je ne peux manquer de saluer la coopération fructueuse dans des domaines vitaux tels que la santé, l'énergie, la défense, la culture, l'éducation et le soutien économique et financier qui sont appréciés à juste valeur par les Mauritaniens dans leur vie quotidienne.

Bien que nous soyons fiers des réalisations et des acquis enregistrés, nous espérons que le processus de coopération bilatérale ira davantage de l'avant et, élargira sa portée, établissant ainsi un partenariat stratégique entre nos deux pays dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux.

Dans ce contexte, nous comptons beaucoup sur les résultats qui conduiront à une coopération renforcée dans les domaines de la sécurité et de la défense, des énergies renouvelables, de l'emploi et des technologies de l'information, de même que dans d'autres domaines essentiels, comme l'extension et la modernisation de la culture du palmier dattier ainsi que la lutte contre ses ravageurs.

A cet effet, j'invite le secteur privé aux Emirats Arabes Unis à s'informer sur les nombreuses possibilités et opportunités d'investissement en République islamique de Mauritanie et, sur ce que le secteur privé peut offrir pour intensifier l'inter-coopération afin de contribuer à augmenter le volume des échanges réciproques au service du progrès et de la prospérité de nos deux peuples frères.

Excellence Monsieur le Ministre, Cher frère,

Les changements au niveau régional et mondial que nous vivons actuellement, exigent davantage de concertation et de coordination à tous les niveaux, pour soutenir les efforts de paix et, pour contribuer à la résolution des conflits dans notre région arabe, afin d'assoir une sécurité et une stabilité durables sans lesquelles le développement ne peut être envisagé.

À cet égard, nous espérons renforcer davantage les mécanismes de coordination mutuelle dans le cadre des Organisations régionales et Internationales ainsi que le soutien dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et toutes les questions d'intérêt commun.

Excellence Monsieur le Ministre, Cher frère,

Je voudrai vous féliciter très sincèrement pour l'excellente organisation de cette Session, et, je tiens également à remercier le groupe d'experts des deux pays pour la remarquable préparation des dossiers et, pour les efforts fructueux qu'ils ont consentis à cette mission.

Je souhaite plein succès aux délibérations fructueuses de notre Session pour atteindre nos aspirations communes.

Qu'Allah, le Tout-Puissant guide nos pas ensemble pour servir les intérêts de nos deux pays frères".