Afrique: Une conférence pour élaborer des projets à Nouakchott

Plus de 300 congressistes pour discuter du rôle de la femme dans le développement agricole de… Plus »

Parmi les intervenants à la conférence figurent le consultant, évaluateur et formateur de la RD Congo, Jean-Paul Banewa et le Belge Jean Luc Lepieg.

Les associations membres présentes à Nouakchott sont l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Cap-Vert, le Tchad, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée Equatoriale, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, l'Ile Maurice, le Maroc, le Niger, la RD Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Mauritanie, Mohamed Ould Djibril, présent à l'ouverture, a dit que son pays accorde une importance capitale à un tel rendez-vous : « Nous accordons une grande importance à cette conférence et nous soutenons la Fédération mauritanienne de football dans les projets de développement ».

Durant la conférence ouverte mardi 27 mars par le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed Yahya, la délégation de la FIFA a également souligné le rôle important joué par la Fédération mauritanienne de football en matière de développement : « Que les Fédérations s'approprient l'exemple de la Mauritanie en matière de gestion et de développement. Parce que la Fifa injecte beaucoup d'argent, entre 5 et 6 millions de dollars. Pour une association comme les Etats-Unis qui gère plus de 100 millions ce n'est pas beaucoup, mais pour le continent, c'est énorme », a-t-il ajouté.

A cette occasion, Veron Monsengo-Omba, directeur des Associations membres et du Développement Afrique-Caraïbes de la FIFA, a souligné l'importance de la diversification des programmes de développement de la FIFA. « Cette conférence est organisée pour accompagner les associations africaines afin qu'elles présentent des projets à leur niveau et la FIFA fournira de l'argent »

Le développement du football africain à la lumière du règlement général des programmes de la FIFA est au centre du programme de la conférence de deux jours organisée par la FIFA et la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) à l'intention des Présidents et Secrétaires généraux des associations membres d'une trentaine de pays d'Afrique, qui prendra fin le 28 mars à Nouakchott en Mauritanie.

