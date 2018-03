Afrique: Les matches amicaux n'en ont pas dit beaucoup plus

Dernier jour de matchs amicaux durant cette trêve internationale. Et le programme est alléchant. Notamment… Plus »

La concurrence est rude et il n'y aura pas de place pour tout le monde ». L'heure aujourd'hui est au débriefing. Hector Cuper, Hervé Renard, Gernot Rohr, Aliou Cissé et Nabil Maâloul ont maintenant, avec leurs collaborateurs, toutes les clés en mains. Ce serait leur faire injure de penser qu'ils n'ont pas déjà en tête leur équipe-type.

Maroc : Les Lions de l'Atlas ont réalisé le doublé en s'imposant d'abord face à la Serbie, autre pays mondialiste, (2:1) puis devant l'Ouzbékistan, sélection plus modeste (1:0). Des cinq mousquetaires africains, le Maroc semble posséder le groupe le plus homogène.

Les 5 mousquetaires africains ont livré dix rencontres. Le Maroc et la Tunisie ont gagné leurs deux matches. Une victoire et une défaite pour le Nigeria, deux nuls pour le Sénégal, enfin deux défaites pour l'Egypte.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.