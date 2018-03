communiqué de presse

Plus de 300 congressistes pour discuter du rôle de la femme dans le développement agricole de l’Afrique la thématique

L’organisation Believe in Africa (Croire en l’Afrique) a choisi le Maroc pour organiser sa deuxième conférence internationale sur la thématique : « Femmes et Agriculture ».



La conférence « African Women in Agriculture 2018 », aura lieu à Marrakech du 8 au 10 Mai 2018 au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau au Maroc - AMAN, avec le soutien de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), ONU Femmes, Initiative for Global Développent (IGD) US Africa Fondation (USADF), Lilium, Forbes Afrique, Afrique Agriculture, et AllAfrica Magazine.

« African Women in Agriculture » est une initiative innovante qui vise à créer un réseau d'influenceurs basé sur un échange entre des personnalités de haut niveau et des petites productrices. AWA a pour but d’accélérer l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, en particulier dans les zones rurales, en leur permettant de devenir autonomes, productives et compétitives. AWA couvre les quatre secteurs agricoles : l’agriculture, l’élevage, la pêche/pisciculture et l’agro-foresterie et l’artisanat.



Pour Angelle Kwemo, Fondatrice et Présidente de Believe in Africa ; « AWA est un lieu unique de partage de savoir et d’expérience où les histoires de réussite personnelles sont mises à l’honneur et analysées pour être diffusées. »



Et d’ajouter « L’édition 2018 veut poser des actions concrètes et développer une feuille de route quant à la mobilisation des ressources, la formation et l’optimisation des capacités de production, transformation et commercialisation des produits agricoles. »



AWA 2018 sera l’occasion de souligner l’engagement collectif de ce réseau pour l’autonomisation des femmes africaines, et surtout permettra aux participantes de trouver des investisseurs et partenaires pour la commercialisation de leurs produits sur le marché africain et mondial.

