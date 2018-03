Burkina Faso: SNC Bobo 2018 - 39 candidats pour le titre du meilleur cordon bleu

C'est le 27 février dernier que le procès de l'affaire Gilbert Diendéré et 83 autres,… Plus »

Egalement, il y a la qualité relative à la présentation ajoutée aux éléments nutritionnels du mets présenté. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, s'est rendu à l'ENEP pour déguster les repas présentés et apporter les encouragements du gouvernement aux candidats en lice. «Je ne pouvais pas imaginer que du point de vue culinaire, l'on avait une aussi grande diversité de mets de diverses régions du pays.

Ils sont au total 39 cordons bleus dont un homme, qui rivalisent en art culinaire à cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Ces candidats répartis en trois groupes présenteront au jury 44 mets classés en quatre rubriques, selon la présidente du jury, Monique Ouédraogo /Ilboudo. Il s'agit des rubriques de plats lourds, de plats légers, de boisson et de dessert. Au premier jour du concours, ce sont une dizaine de mets que les jurés ont appréciés. Et selon la présidente Monique Ouédraogo/Ilboudo, la qualité des plats dégustés, ce lundi 26 mars 2018, est moyenne.

