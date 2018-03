Cote d'Ivoire: Protection des Jeunes - Les ministre Sidi Tiémoko Touré en guerre contre l'alcoolisme, le tabagisme...

Un panel réunissant des spécialistes des questions de toxicomanie, des parents, des autorités locales et des jeunes a été animé autour du thème : « conduites addictives et comportements transgressifs chez les jeunes : pourquoi ? ». Il s'est agi pour les acteurs de fédérer leurs réflexions afin de trouver des réponses adéquates pour mettre fin à l'addiction de la jeunesse aux substances nocives.

En effet la situation du jeune ivoirien est préoccupante selon le constat du Ministre. Son environnement social est dépeint par la violence, l'alcoolisme, la toxicomanie et la prévalence du VIH. Face à ce tableau sombre une réponse holistique intégrant les questions d'éducation, de formation, d'information, de prise en charge et aussi de renforcement des capacités de résilience chez les jeunes est nécessaire.

« L'usage abusif du tabac, de l'alcool et des produits psychotropes est nocif et constitue le principal facteur de risque des maladies chroniques qui peuvent conduire les jeunes à une mort prématurée », a expliqué le ministre Sidi Touré aux jeunes venus des différents établissements de la ville.

Contribuer à réduire les addictions à l'alcool, au tabac et aux substances nocives chez les adolescents et les jeunes, c'est l'objectif du Ministre Sidi Tiémoko Touré. Le 22 mars 2018, il a lancé la 2e édition de la Campagne nationale de Communication pour le Changement de Comportement : « Jeune attention !!! L'alcool c'est pas cool et la drogue te détruit » pour tirer la sonnette d'alarme afin d'éveiller les consciences collectives et individuelles sur le phénomène.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.