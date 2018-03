Burkina Faso # Kosovo - 0-2 Les Dardanets font valser les Etalons

C'est le 27 février dernier que le procès de l'affaire Gilbert Diendéré et 83 autres,… Plus »

Les Etalons cèdent alors à l'énervement et sortent carrément de leur match. Aristide Bancé au bout du bout du temps additionnel se fera aussi exclure. Les Etalons perdent donc cette rencontre inédite face à leurs adversaires européens, où la pluie et le froid se sont aussi invités à la fête. Duarte aura certainement de quoi faire trembler les murs de son vestiaire au moment de débriefer ce match.

Le technicien kosovar a sorti une arme de guerre censée annihiler d'entrée de jeu, une quelconque tentative de braquage à la turque. Et le petit grain de sable qui viendra enrayer la machine s'appelle Vedat Muriqi. L'attaquant du Kosovo viendra sur un contre, au temps fort de la domination burkinabè, ouvrir le score (73e). Sonné et groggy, les Etalons qui ne parviennent pas vite à se remettre la tête à l'endroit, viendront nombreux se casser les dents sur le béton kosovar.

En tribune, on se réjouissait de ce match inédit. Dans le staff on se méfiait. Fort de sa victoire face à la Guinée Bissau quatre jours plus tôt, les Etalons débarquaient avec la ferme intention de braquer le Kosovo. Mais pour réussir un casse, il faut une machine bien huilée, qui ne tolère pas le moindre pas de travers. D'entrée de jeu, les Etalons planent sur la surface kosovare en imposant un pressing haut, auquel les Dardanets répliquent par des longs ballons qui agacent passablement les différents bancs.

