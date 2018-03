Cote d'Ivoire: Transport aérien - EasyJet signe avec Airbus un accord de maintenance prédictive Skywise portant sur l'ensemble de sa flotte

Sur la lancée de la déclaration faite en février 2018 annonçant la connexion prévue d'environ un millier d'avions, Skywise vise à devenir la plateforme de référence utilisée par les principaux acteurs du domaine aéronautique pour améliorer leur performance opérationnelle et leurs résultats commerciaux et soutenir leur propre transformation digitale.

Skywise peut désormais analyser des données issues d'autres composants des appareils d'easyJet grâce à l'installation de la nouvelle solution FOMAX (flight operations and maintenance exchanger) d'Airbus, qui collecte 60 fois plus de données que les systèmes existants. Ce nouvel équipement sera installé sur la flotte d'easyJet d'ici l'été 2019.

Johan Lundgren, CEO d'easyJet, a commenté : « easyJet se positionne en pionnier dans le secteur en utilisant les données et l'intelligence artificielle pour améliorer son efficacité ainsi que dans d'autres secteurs de la compagnie où cette solution peut conduire à une réduction des coûts, une amélioration de la satisfaction client et une augmentation des recettes.

Cette technologie s'appuie sur la plateforme de données Skywise d'Airbus, qui permettra aux techniciens d'easyJet d'intervenir rapidement et de remplacer des composants avant la survenue de défaillances, évitant ainsi aux passagers de subir des retards et des annulations de vols.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.