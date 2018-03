Cote d'Ivoire: Showbiz/Zouglou - La Révolution continue en toute « Energy » !

Dans ce nouvel album, il va au bout de sa vision tout en tenant à son choix identitaire. Sûr qu'après le phénoménal carton qu'a connu le single « Je bois plus », bien des titres de « Energy » sont promus à, un tel dessein dans les tympans et autres hit-parades.

En effet le Zouglou de Révolution est éclectique, aventureux. Il emprunte des rythmes nouveaux, se laissent séduire et diluer sans perdre de son essence. Ceci le rend plus malléable, adaptable.

Le tout dans un savant mélange, une intelligente alchimie des rythmes d'ici et d'ailleurs, du coupé-décalé au n'dombolo, en passant par du jazz et autres sonorités tradi-modernes. Une sorte d'éclectisme qui réunit sous le prisme de la musique contemporaine, 17 titres, tous aussi distinctifs que représentatifs du genre qu'il est admis d'appeler « Revo-revo ».

Il ressort de la lecture sonore (et visuelle) de l'album baptisé « Energy » que le quatuor du zouglou, n'a rien perdu de son énergie créatrice si bien-nommée et qui continue de faire autorité dans la (re) création copernicienne de e genre musical qui fonde l'identité musicale ivoirienne intra et extra muros. Prométhée, Sai Sai, Isso et Zokora, offrent ainsi, tel que ce fut le cas dès leur première apparition, il y a une décennie, un air de jouvence aux férus du zouglou.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.