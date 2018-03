Burkina Faso: Varicelle - Mieux vaut tôt que... tard

Maladie dite infantile, la varicelle n'épargne cependant pas jeunes, adultes et personnes âgées. La maladie a fait une résurgence ces derniers temps au Burkina. Selon les explications du Dr Néssiné Nina Korsaga/Somé, dermato-vénérologue à l'hôpital Yalgado, dans cette interview réalisée le mardi 27 mars 2018, la varicelle est une maladie immunisante (on l'attrape une seule fois dans la vie) et les personnes qui la contractent dans leur jeune âge ou au cours de la vieillesse sont celles qui n'ont pas eu l'occasion d'en être contaminées pendant l'enfance. Avec la varicelle, on peut donc affirmer que mieux vaut tôt que... tard.

Qu'est-ce que la varicelle ?

C'est une maladie infectieuse virale, très contagieuse, qui touche surtout l'enfant et qui se manifeste par de petits boutons qui contiennent de l'eau ; on parle de vésicules.

Vous avez dit maladie qui touche surtout les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui la contractent aussi ?

Comme je l'ai dit, la varicelle est très contagieuse. La contagion se fait par un autre enfant atteint, car il s'agit d'une affection essentiellement humaine. Il se trouve qu'avec le changement du mode de vie actuellement, on ne vit plus en grande communauté, si bien que certains enfants grandissent sans avoir eu l'occasion d'entrer en contact avec d'autres enfants qui font la varicelle. Ce sont donc ces enfants qui n'ont pas été atteints qui, à l'âge adulte, au contact d'autres personnes, elles atteintes, vont contracter la varicelle. De plus en plus, dans nos consultations nous recevons en effet des adultes qui font la maladie.

C'est donc une maladie immunisante ?

Oui, une fois qu'on la contracte, on est immunisé contre, on ne la refait plus.

Le contact avec le malade est-il le seul mode de transmission ?

Pas le contact. On contracte la varicelle par les voies respiratoires. Quand le malade parle, tousse ou éternue, il rejette des gouttelettes qui contiennent le virus, qui vont pénétrer dans les narines d'autres personnes avant de se diffuser dans tout l'organisme et de créer des lésions.

C'est pourquoi on a tendance à faire l'éviction scolaire des enfants. La maladie étant très contagieuse, si une personne non immunisée entre en contact avec un malade, dans 90%, voire 100% des cas, elle va développer la varicelle plus tard.

Cependant, il convient de noter que la personne qui fait la varicelle est contagieuse deux jours avant l'éruption et très souvent au moment où on l'évite on en est déjà contaminé. Toutefois, elle reste contagieuse 5 jours après l'éruption.

On a tendance à confondre varicelle, variole, rougeole. Quelle est, succinctement, la différence entre ces trois maladies ?

La variole n'existe plus. Elle a été éradiquée par une vaccination efficace depuis les années 80. Elle se manifestait par le même type de boutons que la varicelle, mais elle était beaucoup plus mortelle, que ce fût chez l'enfant ou chez l'adulte, tandis que la varicelle est une maladie bénigne chez l'enfant. Elle guérit spontanément, mêmesans traitement.

La rougeole est aussi une maladie infectieuse, infantile, très contagieuse mais qui ne se manifeste pas par le même type de boutons que la varicelle, elle se manifeste par des taches rouges, avec de petits boutons associés à de la fièvre et à d'autres signes.

Quels sont les symptômes et les formes cliniques de la varicelle ?

En matière de symptômes, la varicelle commence comme un palu : la personne atteinte fait de la fièvre, a mal à la tête, a des douleurs articulaires et/ou musculaires. Deux à trois jours après, va apparaître l'éruption, faite de lésions qu'on appelle des vésicules ombiliquées (des boutons qui contiennent de l'eau et qui sont déprimés au centre). Les boutons ne vont pas tous apparaître en même temps, ils vont d'abord toucher l'extrémité céphalique, ensuite le tronc et les membres. Ils vont évoluer progressivement, le liquide va sécher, donner des croûtes, les croûtes vont tomber et laisser de petites plaies, ce qu'on appelle des érosions, ces érosions vont guérir et laisser des cicatrices, mais chez le malade, on peut retrouver tous ces éléments en même temps. On parle alors d'éléments d'âges différents, le malade se gratte et le grattage est plus ou moins intense selon les personnes, pouvant même empêcher de dormir.

Concernant les formes cliniques, il y a :

- la forme de l'enfant qui est la forme bénigne, laquelle va guérir entre 10 et 15 jours, même sans traitement ;

- la varicelle de l'adulte qui va se manifester aussi comme celle de l'enfant mais les vésicules vont être plus profuses et le risque de complication plus élevé, surtout chez l'adulte de plus de 50 ans ;

- et les formes compliquées.

Quelles sont les causes de la varicelle ?

Elle est due à un virus appelé Virus Zona/Varicelle (VZV). C'est ce même virus qui donne aussi bien la varicelle que le zona.

Quand l'organisme entre en contact avec ce virus pour la première fois, l'individu fait la varicelle. La varicelle va guérir, mais le virus va demeurer dans l'organisme durant toute la vie. Tant que le système immunitaire de l'organisme est compétent, il maintient tranquille le virus qui reste dormant. Mais à l'occasion de différents facteurs qui peuvent rendre ce système immunodéprimé (il n'arrive plus à bien se défendre), le virus se réveille, remonte le long d'un nerf et revient se loger au niveau de la peau, crée des lésions, non pas de varicelle cette fois, mais de zona.

Y a-t-il un traitement ?

Il n'y a pas de traitement étiologique, ça veut dire qu'il n'y a pas de médicament qui tue le virus. Et comme je l'ai dit, la varicelle guérit toute seule chez les personnes qui se défendent bien.

Le traitement sera donc symptomatique selon les signes que le patient présente. D'abord, il faut mettre des antiseptiques pour éviter la surinfection en ce sens que quand le malade se gratte, il crève les boutons et des microbes peuvent s'ajouter. Il faut alors bien se laver, à l'eau tiède de préférence, et appliquer l'antiseptique.

D'autres médicaments sont prescrits pour diminuer le grattage et baisser la fièvre. Dans ce dernier cas, la prise de paracétamol est recommandée, l'aspirine aggravant la maladie.

N'y a-t-il pas de vaccin ?

Si, il y a un vaccin, mais il n'est pas disponible dans notre pays. De toute façon il n'est pas nécessaire. La maladie est bénigne et une fois qu'on l'a eue, on est immunisé.

Quelles sont les complications auxquelles peut aboutir la varicelle ?

Il y a l'atteinte pulmonaire, on parle de pneumopathie varicelleuse : c'est un adulte qui va faire la varicelle et qui va tousser. Il faut s'en inquiéter à ce moment, car sans traitement le taux de mortalité est de 30%.

A cela s'ajoutent d'autres formes compliquées qu'on rencontre sur des terrains particuliers, c'est-à-dire des organismes où le système de défense est affaibli : il s'agit des atteintes viscérales comme celle du système nerveux, qui va se manifester par des convulsions, de celle du poumon, caractérisée par la toux, de celle du foie, du rein et du cœur, qui peuvent emporter le patient.

Alima Séogo née Koanda

Tél. : 79 55 55 51

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.