Ile Maurice: Les maisons de la rue Vandermeersch «dévaluées»

«Le dernier mois a été un véritable calvaire avec les travaux », confie une habitante de la rue Vandermeersch. Tandis qu'une autre famille a fini par passer ses journées à la plage pour éviter cette situation. Durant toute une semaine. «Nous avons des enfants et cela nous rendait malades. Ce n'est pas seulement le bruit. Nous avons tous été affectés par les vibrations et avons été pris de vomissements. » Sauf qu'au moment du retour, vers 23 heures, «ce n'était toujours pas fini», déplore le père de famille.

Au coeur de cette démarche se trouve le projet Metro Express. Poussière, bruit et vibrations sont désormais le quotidien des habitants de cette région. Et cela fait déjà six semaines que durent les travaux du Central Electricity

Ils sont plus d'une douzaine à avoir voulu vendre leurs maisons situées en bordure de la promenade Roland Armand, à la rue Vandermeersch. Et ils sont tombés des nues : un propriétaire confie qu'il n'a pas trouvé d'acheteur même pour la moitié du prix d'acquisition.

