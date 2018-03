Ile Maurice: Le Public Accounts Committee tire à boulets rouges sur le ministère de l'Énergie

Les membres du comité ont critiqué le manque de transparence par rapport à la nomination d'un deuxième consultant suivant la décision de mettre fin au contrat du consultant initial chargé de concevoir et d'exécuter les travaux du Bagatelle Dam. Ce qui a valu des surcoûts dépassant la valeur initiale du projet de près 70 % et forçant le coût final de construction d'atteindre la somme de Rs 5,6 milliards.

Selon le PAC, les officiers du ministère des Services publiques ainsi que de la WMA ont mal évalué ce projet. Les premiers ont convenu avec le comité que ce projet était ouvert à des abus car la valeur des travaux à être effectués était basée sur un design qui devait être préparé et finalisé par l'entrepreneur après l'attribution du contrat. De plus, les travaux ont été complétés en novembre 2014 au lieu de mai 2014.

Manque de transparence, des coûts qui prennent l'ascenseur, délais de livraison non respectés... Autant de points noirs dans la mise en œuvre des projets du ministère de l'Énergie et des Services publics qu'énumère le Public Accounts Committe (PAC) dans son deuxième rapport qui a été rendu public, ce mardi 27 mars.

