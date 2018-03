Gabon: Déclaration de M. Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du FMI, à l'issue de sa visite au Gabon

« Je tiens à remercier le président, M. Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, M. Emmanuel Issoze-Ngondet, le ministre de l'Économie, M. Régis Immongault, et le ministre du Budget, M. Jean Fidèle Otandault, de leur hospitalité chaleureuse et de l'occasion qui m'a été donnée d'en apprendre davantage sur le programme de réformes du Gabon. »

« Ce fut un plaisir de visiter le Gabon en tant que directeur du département Afrique du FMI. Le Gabon a fait des progrès considérables dans la mise en œuvre de son Plan de relance économique (PRE). J'ai félicité les autorités des progrès réalisés jusqu'à présent et je les ai encouragées à poursuivre leurs efforts de réforme, surtout dans les domaines qui sont essentiels pour veiller à ce que le programme reste en bonne voie. Il s'agit notamment d'accroître les recettes fiscales non pétrolières. Il est essentiel aussi d'opérer des réformes dans les finances publiques afin de réduire les dépenses non essentielles, d'accroître la transparence des dépenses et de protéger les dépenses sociales. Il est nécessaire aussi de mettre en place un plan crédible de règlement des arriérés intérieurs et extérieurs. La première revue du programme du Gabon avec le FMI a été achevée en décembre 2017. Les entretiens concernant la seconde revue débuteront en avril.

