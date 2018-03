Sénégal: Des dispositions prises pour la programmation des meilleurs spectacles de théâtre à Dakar (ministre)

Dakar — La mise des infrastructures les plus performantes, notamment le Grand Théâtre et le théâtre national Daniel Sorano, à la disposition des meilleurs spectacles, quelles que soient leurs provenances territoriales reste un objectif prioritaire, a indiqué mardi le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly.

M. Coulibaly qui s'exprimait lors de la célébration de la journée mondiale du théâtre à Daniel Sorano a souligné que le maillage du territoire en terme d'activités culturelles reste pour le ministère de la culture "non seulement une exigence pour satisfaire la demande pressante de la communauté artistique et culturelle et aussi un moyen pour équilibrer l'intervention des pouvoirs publics dans les terroirs".

Les compagnies ARCOTS section Dakar et RESPACAP'ART ont présenté de courts extraits de leur pièce après les discours et le message de l'Afrique de cette journée écrit par l'artiste camerounaise vivant en Côte d'Ivoire Wéréwéré Liking et lu par la comédienne Yacine Félane Diouf.

Le metteur en scène Jean Pierre Leurs a été aussi honoré pour l'ensemble de son travail par l'Association de la presse culturelle du Sénégal (APSC).

La Journée mondiale du théâtre qui est célébrée depuis 56 ans a été proposée par l'Institut international du théâtre qui fête cette année son 70 ème anniversaire.