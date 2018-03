Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Lions club initie une formation pour redynamiser son action

Un séminaire de la Région 26 a été organisé, le 24 mars à Pointe-Noire, par le Lions clubs international Multi District 403- District 403 B1 Région 26 en présence de Fernande Marie Cathérine Dekambi Mavoungou, président de région 26, du PPCG Alphonse Obambi, du PDG Dieudonné Mbadi, des officiels et pasts officiels des Régions, zones et des Leos.

« Comment redynamiser nos clubs pour mieux servir nos communautés» a été le thème du séminaire qui a réuni les Lions venus du Cabinda, d'Angola, du Cameroun et de la République du Congo. Cette rencontre répond à l'impérieuse nécessité de récréer dans les clubs les conditions d'efficacité de leur action. En effet, depuis un certain temps, la Région 26 a beaucoup perdu en matière de dynamisme, d'efficacité et d'image de marque alors que de cette région dépendait à l'époque le rayonnement du lionisme au Congo tout entier.

« Aujourd'hui, l'activité des Lions se caractérise par des signaux négatifs, notamment la démotivation des membres, le manque de volonté de participer aux formations, le non respect de l'éthique lion, etc », a dit d'emblée Dieudonné Mbadi en présentant le thème. Et de renchérir « Le club étant le noyau de base, la cellule active de la vie de l'association, le centre de vocation à servir les plus vulnérables dans les communautés. Ainsi, l'efficacité d'un club se juge par la qualité de ses œuvres sociales, son impact dans la communauté mais aussi à la qualité de ses dirigeants et surtout à la satisfaction de ses membres ».

« La situation actuelle que nous déplorons n'est pas irréversible. Loin s'en faut. Les remèdes sont connus. Il nous appartient, à chacun dans son club, de faire la part de son travail. Un club structuré, organisé avec les objectifs auxquels adhèrent ses membres est déjà un club efficace. La dynamique insufflée par son action permet d'atteindre ces objectifs en termes d'œuvres sociales », a indiqué pour sa part Dieudonné Mbadi.

Cette formation a également été marquée par les exposés sur "Structure mondiale d'action" animé par FDI, coordonnateur EMS District 403 BI Serge Constant Ebene, "Les Clubs Léo", par IPPZ, président de la commission Léo Clubs District 403 B1 : Serge Ekwala / Ben Bauzhin.